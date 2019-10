Média zkritizovala Anglii za ubohý a strašlivý výkon v Praze

Londýn/Praha - Angličtí fotbalisté se po senzační kvalifikační porážce 1:2 v České republice dočkali velké kritiky od britských médií. Ta označila páteční výkon Albionu na pražském stadionu v Edenu za ubohý či strašlivý, naopak pochválila domácí výběr trenéra Jaroslava Šilhavého.

Angličané v Praze nevyužili šanci s předstihem si zajistit postup ze skupiny na Euro 2020 a v kvalifikaci prohráli poprvé po 43 zápasech a deseti letech. "Češi tuto sérii zaslouženě ukončili. Angličané si nemohou stěžovat po ubohém výkonu proti týmu, který vypadal jinak než při březnovém debaklu 0:5 ve Wembley," uvedl server BBC Sport.

Český tým podle médií překvapil favorita sebevědomou hrou. "Angličané na hřišti působili, jako by se poprvé potkali na parkovišti hodinu a půl před výkopem. Byl to strašlivý, nepochopitelný a zmatečný výkon. Češi hráli bojovně, vypadali jistě na míči a plnili herní plán poté, co Kane brzkou penaltou poslal Anglii do vedení. Pro trenéra Southgatea to bylo něco jako kulturní šok," upozornil deník The Sun.

"Angličané nevypadali jako tým, který je o 40 míst před svým soupeřem v žebříčku FIFA. Většinu prvního poločasu se hrálo před českou obranou. Sterling byl vytlačen hluboko a do kraje, zatímco Henderson a Rice rutinně kazili přihrávky," doplnil web televize Sky Sports.

Kritizován byl především stoper Michael Keane, jenž byl podepsán pod oběma inkasovanými brankami, ale i další hostující hráči. "Keane na této úrovni zoufale tápal, ani krajní beci Rose a Trippier nezářili a sebevědomí chybělo i Maguireovi, přestože vypadal z obrany nejpevněji. Produktivní útočné trio Kane, Sterling a Sancho nemělo žádný servis. Byl to podprůměrný výkon ve všech činnostech na hřišti," upozornila BBC.

"Southgate měl i v minulosti problémy s osou Pickford - Maguire - Keane, ale v Praze ho zklamal celý tým. Od obrany do útoku nikdo opravdu neměl jistotu na kopačkách a jediné překvapení bylo, že Čechům tak dlouho trvalo, než utkání zaslouženě rozhodli ve svůj prospěch," doplnil list Daily Mail a připomněl vítězný gól Zdeňka Ondráška z 85. minuty.

Média výsledek v Praze považují za anglický budíček. "Tahle porážka musí být zařazena k nejhorším výkonům pod Southgateovou vládou a sám trenér musí přijmout část odpovědnosti. Lepší týmy si s oblibou smlsnou na této anglické obraně a Southgateovi dochází čas, aby to nějak spravil," konstatovala BBC.

"Porážka se zdála před zápasem nemyslitelná vzhledem ke skvělé šňůře v kvalifikaci. Jenže malá kvalita v útoku i obraně vám nic nezaručí. Teď se možná Angličané budou muset ještě zapotit, aby postoupili na mistrovství Evropy, protože se skupina začala zamotávat," dodal Sky Sports.