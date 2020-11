Média vyzvala Babiše k omluvě za výroky při interpelacích

Praha - Zástupci některých médií dnes vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO) k omluvě za výroky při čtvrtečních sněmovních interpelacích. Babiš v jedné z odpovědí označil Deník Referendum za "nejhorší žumpu", která lže. Podle novinářů je takový výrok od premiéra nepřijatelný. Výzvu iniciovala redakce deníku Forum 24. ČTK o tom informoval jeho šéfredaktor Pavel Šafr. Premiérovu reakci ČTK zjišťuje.

Babiš o Deníku Referendum mluvil v odpovědi na interpelaci poslance ODS Stanislava Blahy, který se ptal na otrávenou Bečvu a nepřímo zmínil chemičku Deza. Firma patří do skupiny Agrofert, již Babiš vložil do svěřenského fondu. Deník Referendum se kauzou ve svých reportážích zabývá. "Deník Referendum, to je ta snad nejhorší žumpa, co tady je, novinářská, která zase lže, jak v minulosti lhala," řekl premiér.

Podle některých novinářů ale takové vyjádření nelze nechat bez reakce a přiměřeného protestu. "Podle našeho mínění se jedná o skandální výrok, který poškozuje novinářskou profesi jako takovou a je naprosto nepřijatelný od nejvyššího představitele exekutivní moci. Proto Vás vyzýváme, abyste se za svá slova bezvýhradně omluvil," píše se v textu. Svůj podpis pod výzvu vedle Šafra připojili například šéfredaktor Respektu Erik Tabery, šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner, šéfredaktor Reportéra Robert Čásenský nebo šéfredaktor serveru Echo24 Dalibor Balšínek.

Zástupci médií uvedli, že mnozí z nich zastávají odlišné názorové postoje než novináři Deníku Referendum. "To ale nic nemění na tom, že si jejich novinářské práce vážíme," podotkli. Upozornili také, že reportáže Deníku Referendum o otrávené Bečvě respektují základní standardy novinářské profese.

Babiš ve čtvrtek nařkl také strany takzvaného demokratického bloku z toho, že kauzu využily v kampani před krajskými volbami. "Zcela úmyslně a účelově jste šířili vykonstruované lži, že katastrofu zapříčinila Deza. To je samozřejmě lež," řekl. Podle premiéra jde jen o "další z těch akcí prolhaných, vymyšlených". "Nechte si změřit IQ, protože ty vaše otázky jsou bez komentáře," dodal na Blahovu adresu.

Poslanec mu později na twitteru odpověděl, že si IQ půjde změřit rád, ale že Babiš půjde s ním. "Jeho splašená reakce na otrávenou Bečvu mě utvrdila v tom, že národ by měl konečně černé na bílém vidět pravdu, kterou my ve Sněmovně už dávno známe...," napsal Blaha.

Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, viník havárie zatím nebyl odhalen. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.