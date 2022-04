Média: Ve Francii vydali zatykač na bývalého šéfa Nissanu Carlose Ghosna

Paříž - Francouzská prokuratura vydala mezinárodní zatykač na bývalého generálního ředitele japonské automobilky Nissan Carlose Ghosna, který vedl i francouzskou automobilku Renault. Ve čtvrtek o tom informoval americký list The Wall Street Journal (WSJ). Francouzi mají podezření, že Ghosn zneužil peníze Renaultu. Manažer se tomuto kroku podle svého mluvčího podivuje, uvedla dnes agentura Reuters.

"Je to překvapivé, Ghosn s francouzskými úřady vždy spolupracoval," řekl manažerův mluvčí. Úřady zatykač podle WSJ vydaly kvůli podezření ze zpronevěry finančních prostředků společnosti Renault, klíčového partnera Nissanu.

Úřady se domnívají, že Ghosn použil miliony dolarů z prostředků Renaultu prostřednictvím ománského distributora automobilů pro svou osobní potřebu, včetně nákupu luxusní jachty. Kromě Ghosna prokuratura hledá ještě další čtyři osoby spojené s prodejcem aut v Ománu, a to kvůli jejich podezřelé roli při napomáhání Ghosnovi, píše americký list.

Ghosn byl architektem francouzsko-japonské aliance Renault-Nissan, do níž se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. V roce 2018 byl v Japonsku zatčen a obviněn z několika trestných činů, mimo jiné ze zneužití firemních peněz a že nepřiznal všechny své příjmy. Ghosn vinu popírá, v Japonsku byl propuštěn na kauci. Na konci roku 2019 ze země za dramatických okolností uprchl soukromým letadlem do Libanonu, když se schoval do bedny na hudební nástroje.