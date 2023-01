Média v Polsku spekulují, zda lidé nepřepláceli za pohonné hmoty

Varšava - V Polsku se od ledna citelně zvýšila daň z přidané hodnoty (DPH) na pohonné hmoty, zákazníci však zdražení na čerpacích stanicích nijak nepocítili. Média a analytici proto nyní spekulují, zda motoristé celé týdny za benzin a naftu nepřepláceli.

Portál Business Insider připomíná, že s blížícím se koncem roku se řidiči obávali, že od Nového roku ceny pohonných hmot výrazně vzrostou. Od neděle se totiž DPH vrátila na původní sazbu 23 procent. Vláda ji přechodně snížila na osm procent, aby lidem ulevila v době rostoucí inflace. Nicméně jak uvádějí polská média, lidé byli "svědky zázraku na čerpacích stanicích", protože ceny se nezměnily.

Podle expertů to je výsledek politiky státního petrochemického gigantu PKN Orlen, u kterého v noci z 30. na 31. prosince výrazně klesly velkoobchodní ceny pohonných hmot. Tisíc litrů naturalu 95 v pátek stálo 5900 zlotých (asi 30.500 Kč), v sobotu už jen 5200 zlotých. Analytička trhu s pohonnými hmotami Urszula Cieślaková přitom říká, že "v posledních dnech uplynulého roku se nestalo nic, čím by se dalo vysvětlit náhlé snížení cen".

Manažer investičního fondu Polaris FIZ Dawid Czopek říká, že jsou důvody předpokládat, že ceny na benzinových stanicích Orlenu mohly být v poslední době nižší. Připomněl, že přibližně od října se ceny ropy snižovaly. "A to dost výrazně, což bylo dobře vidět na tom, co se dělo s cenami pohonných hmot v Evropě," cituje ho portál Gazeta.pl. Motoristé v Polsku se podle něho přes značnou část podzimu "skládali" na to, aby ve svých peněženkách nepocítili novoroční návrat k původní sazbě DPH. "Od podzimu jsme přepláceli," tvrdí.

Analytici finančního ústavu mBank odhadují, že kdyby tomu tak nebylo a velkoobchodní ceny "by se chovaly normálně", byla by třeba v listopadu inflace místo 17,5 procenta třeba 16,9 procenta.

Hlavní ekonom PKN Orlen Adam Czyžewski řekl, že "nás obviňují, že když jsme snížili cenu 30. prosince, mohli jsme to udělat dříve". "Nemohli jsme to udělat, protože situace na trhu je taková, že by vznikly na čerpacích stanicích fronty," vysvětlil Czyžewski. PKN Orlen podniká i v České republice.

Podle Business Insider se i přes toto vysvětlení odborníci domnívají, že státní petrochemický gigant mohl plnit slib premiéra Mateusze Morawieckého ze začátku listopadu. Premiér tehdy lidem vzkázal, že lednové zvýšení DPH bude "možné zmírnit jiným mechanismem".

Polsko letos na podzim čekají parlamentní volby.