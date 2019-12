Média: V Bruselu odhadované přesvědčivé vítězství Johnsona vítají

Brusel/Londýn - Diplomaté členských zemí Evropské unie přivítali odhad výsledků britských voleb, který naznačuje jasné vítězství Konzervativní strany premiéra Borise Johnsona. Napsala to agentura Reuters. O "opatrné" evropské radosti na twitteru píše bruselská zpravodajka BBC Katya Adlerová. Důvodem pozitivní reakce je možné vyjasnění situace kolem brexitu, který v posledních letech komplikuje fungování EU.

Lídři členských zemí v čase zveřejnění britského odhadu jednali o zahraniční politice unie v rámci probíhajícího summitu EU. "Právě diskutovali o Libyi..., ale byli přilepeni na svých telefonech, aby se podívali na britské odhady," napsala Adlerová. Od nejmenovaného unijního politika prý následně dostala zprávu: "Tohle znamená pá pá našim britským přátelům."

Podle odhadu výsledku zveřejněného po uzavření britských volebních místností dosáhnou konzervativci na 368 poslaneckých křesel a tím pádem i pohodlnou většinu v Dolní sněmovně. To by jim nejspíše umožnilo rychle ratifikovat brexitovou dohodu a na jejím základě vyvést Británii z EU na konci ledna.

"Vyjasnění je dobré," řekl Reuters nejmenovaný unijní činitel. Zároveň ale upozorňoval na složitá vyjednávání o budoucím partnerství, která by Londýn a EU čekala hned po brexitu. Francouzští diplomaté údajně uvedli, že při potvrzení čísel z odhadů by se dalo počítat s britským odchodem za necelé dva měsíce.

"EU si přeje silnou britskou vládu, která učiní rázné kroky k ukončení tří let nejistoty," píše Adlerová. Lídři EU také podle ní doufají, že konzervativní vláda s výraznou parlamentní většinou by umožnila "měkčí" formu brexitu, protože premiér Johnson by za takové situace mohl ignorovat nejvyhraněnější stranické kolegy.

Evropská rada se bude vývojem kolem brexitu oficiálně zabývat už dnes odpoledne. Šéfové států a vlád EU by měli vyslat signál, že chtějí co nejtěsnější budoucí vztahy s Británií a že jsou připraveni v tomto směru zahájit jednání ihned po britském odchodu.