Média: Twitter dnes hodlá zahájit snižování počtu zaměstnanců

San Francisco (USA) - Americká internetová společnost Twitter, kterou v minulých dnech převzal miliardář Elon Musk, dnes zahájí snižování počtu zaměstnanců. Podle médií to vyplývá z e-mailu, který firma zaměstnancům rozeslala ve čtvrtek večer. Do dnešních 17:00 SEČ by měl každý zaměstnanec obdržet zprávu o své budoucí roli v podniku. Twitter se v souvislosti s tímto krokem rozhodl dočasně uzavřít své kanceláře.

Společnost Twitter zaměstnává kolem 7500 lidí. V médiích se už objevily zprávy, že podnik zruší asi polovinu, nebo dokonce tři čtvrtiny pracovních míst.

"V rámci snahy dostat Twitter na správnou cestu projdeme v pátek obtížným procesem snižování své globální pracovní síly," uvedla podle médií firma ve čtvrtečním e-mailu. "Uvědomujeme si, že to bude mít dopad na řadu jednotlivců, kteří byli pro Twitter přínosem. Tento krok je bohužel nezbytný k zajištění budoucího úspěchu podniku," stojí ve sdělení. Firma také ohlásila dočasné uzavření kanceláří s cílem "zajistit bezpečnost všech zaměstnanců, stejně jako systémů Twitteru a dat uživatelů".

Twitter zároveň oznámil, že zaměstnanci, kterých se propouštění týká, dnes dostanou oznámení přes osobní e-mail, zatímco ostatní přes firemní e-mail. Někteří zaměstnanci už podle agentury Reuters uvedli, že jim byl zablokován přístup do počítačového systému podniku, a vyjádřili obavy, že to signalizuje jejich propuštění.

Musk minulý týden dokončil převzetí společnosti Twitter za 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč). Následně rozpustil devítičlennou správní radu a stal se jediným ředitelem podniku.

Musk, který je rovněž šéfem automobilky Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 195 miliard dolarů (téměř pět bilionů Kč).