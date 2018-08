Londýn - Muž, který v úterý najel autem do lidí u britského parlamentu v Londýně, je 29letý Brit Salih Khater súdánského původu z Birminghamu. Napsal to dnes list The Guardian a další britské deníky. Policie muže zatkla, když u Sněmovny lordů vjel do cyklistů a chodců a tři lidi zranil. Pak najel do bezpečnostních zátarasů.

Policie zatím uváděla jenom jeho věk, ze záběrů pořízených při zatýkání, je patrné, že jde o muže tmavé pleti. The Guardian získal informaci, že muž se jmenuje Salih Khater, je Brit súdánského původu a žil v birminghamské části Sparbrook. Na sociálních médiích je Khaterova fotografie.

Scotland Yard tvrdí, že bezpečnostním složkám muž nebyl znám a že při vyšetřování nespolupracuje.

Automobil byl do Londýna přivezen v pondělí a v noci až zhruba do úterní šesté hodiny ranní parkoval v Soho. Ráno s ním řidič kroužil Westminsterem zhruba 90 minut až do incidentu, který se stal krátce po půl osmé místního času (po půl deváté SELČ). Policie provedla razie v Nottinghamu a v Birminghamu, ale kromě řidiče auta nikoho jiného nezatkla. Čin se vyšetřuje vzhledem ke zjevnému úmyslu a také kvůli zvolenému místu jako teroristický.