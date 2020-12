Média: Trumpovy pokusy o zvrácení voleb se po dnešku ještě ztenčí

Washington - Naděje prezidenta USA Donalda Trumpa na zvrácení výsledků listopadových voleb, v nichž zvítězil demokrat Joe Biden, se po dnešku ještě dále ztenčí. Na 8. prosince totiž letos vychází termín, po němž mají státy za určitých podmínek zaručeno, že jejich volební výsledky nemůže zpochybnit Kongres v další fázi procesu amerického nepřímého volebního systému.

Amerického prezidenta volí takzvaní volitelé, které vybírají na úrovni jednotlivých států voliči. Volitele formálně do jejich funkce potvrzuje guvernér daného státu po uzavření volebních výsledků a vyřešení všech případných povolebních sporů.

Trumpův tým po volbách opakovaně napadá volební výsledky v některých státech, kde prezident prohrál. Nepodloženě přitom tvrdí, že v nich docházelo k rozsáhlým podvodům, z nichž těžil výlučně Biden, což popírají státní i federální činitelé, nezávislí experti i soudy.

Prezident se poté, co neuspěl s žádnou z desítek žalob ohledně údajných podvodů, pokoušel zvrátit výsledky ještě jiným způsobem. Například v Pensylvánii apeloval na tamní legislativu ovládanou republikány, aby nehledě na výsledek voleb ze své pozice nominovala vlastní volitele, kteří by následně hlasovali pro něj. Pokud by tak zákonodárný sbor učinil, měl by stát de facto dva vzájemně si konkurující výsledky voleb. Kongres, který oficiálně sčítá zisky jednotlivých kandidátů a vyhlašuje vítěze, by se pak musel rozhodnout, které z výsledků uzná.

Federální zákony přijaté v reakci na volební spory z 19. století však státům garantují, že když své výsledky uzavřou dříve než šest dní před hlasováním sboru volitelů, musí Kongres přijmout hlasy těch volitelů, které nominoval tamní guvernér. Tento termín vyprší dnes. Státy nemusí nutně posvětit svůj výběr volitelů do tohoto data, pokud tak ale učiní, získají jejich výsledky přidanou právní ochranu. Drtivá většina z nich se proto snaží termínu držet.

Podle agentury AP sice může Trump dále pokračovat ve svých snahách volby napadat u soudů, soudci mu však pravděpodobně odvětí, že je už příliš pozdě. Svoje výsledky totiž oficiálně uzavřelo už nejméně 47 z 50 amerických států včetně federálního okrsku District of Columbia, čímž má Biden v podstatě zajištěno vítězství při hlasování ve sboru volitelů a oficiální zisk prezidentského křesla.

Volitelé se sejdou v jednotlivých státech 14. prosince. Šance, že by jejich hlasování dopadlo jinak, než se očekává, je přitom v podstatě nulová. Ačkoliv se v téměř všech amerických volbách objevilo několik "neloajálních" volitelů, nikdy nepromluvili do konečného výsledku. Velká většina států také zavedla zákony, jež volitelům zakazují hlasovat jinak, než původně slíbili. Legitimitu těchto norem navíc letos posvětil ve svém rozhodnutí nejvyšší soud USA.

Až volitelé ve státech odhlasují, výsledky odešlou do Kongresu, který na společné schůzi naplánované na 6. ledna oficiálně hlasy sečte a vyhlásí vítěze voleb. Nový prezident se funkce ujme na inauguraci 20. ledna. Podle výsledků voleb si Biden zajistil celkem 306 volitelů vůči Trumpovým 232.