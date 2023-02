Média: Španělská firma dezinformacemi vylepšila image zločinců z 54 zemí

Madrid - Španělská firma Eliminalia, která používá slogan "vymažeme vaši minulost", vylepšila na internetu image zločinců z více než 54 zemí. Většina jich je vyšetřovaných nebo odsouzených za obchod s drogami, sexuální násilí, finanční podvody nebo korupci. Eliminalia k práci využívá široký dezinformační arsenál, včetně fake news, klonovaných stránek nebo botů. Vyplývá to z investigativní práce dvou desítek medií, včetně The Washington Post, The Guardian, Der Spiegel nebo Le Monde. Informoval o tom dnes mimo jiné list El País, který se do projektu rovněž zapojil.

Mezinárodní investigativní projekt Story Killers, na kterém spolupracovala stovka novinářů a novinářek, koordinovala francouzská nezisková organizace Forbidden Stories, jejímž cílem je pokračovat v práci zavražděných, ohrožených nebo uvězněných reportérů. Skupina analyzovala na 50.000 uniklých dokumentů, včetně smluv, informací o obsahu, který měl být odstraněn, či údajů o poplatcích za práci pro asi 1500 klientů. Nejvíce jich podle deníku El País bylo ze Španělska, Itálie a Mexika.

Firma zaměřená na "reputační management", která do začátku války na Ukrajině sídlila v Kyjevě a posléze se přesunula do Gruzie, si za práci účtuje od 500 eur (asi 12.000 korun), za vymazání webové stránky, po 400.000 eur (zhruba 9,6 milionu korun). Vyplynulo to z jedné smlouvy z roku 2018. Výše faktury se odvíjí od typu a složitosti informací, které je třeba "neutralizovat". Eliminalia má pobočky ve 12 zemích, včetně Itálie, Švýcarska, Turecka nebo USA.

Příkladem fungování firmy je příběh jednoho z jejích klientů, Hernána Gabriela Westmanna, jehož v roce 2017 obvinily argentinské úřady z praní špinavých peněz pro drogový kartel Sinaloa. Nyní se Westmannovo jméno objevuje převážně v textech o pravidlech amerického fotbalu nebo o "přirozené aroganci" čivav na stránkách pravděpodobně napojených na Eliminalii. Švédská nezisková organizace Qurium eviduje přibližně 600 webových stránek, na nichž se v článcích o psech, autech a sportu objevuje mnoho jmen klientů Eliminalie. Tento obsah posléze zaplaví Google díky umně formulovaným titulkům falešným obsahem a spamové články odsouvají problematický obsah na nižší pozice.

"Hloubkové prohledání veškerých informací na internetu, ať už se jedná o článek, blog, příspěvky na sociálních sítích nebo dokonce zaměněnou identitu," tak zní oficiální popis činnosti firmy Eliminalia. V roce 2013 ji založil třicátník Diego (Didac) Sánchez Jiménez, který je rovněž autorem knihy El Secreto del éxito (Tajemství úspěchu) a prezentuje se jako úspěšný podnikatel.

Dalšími klienty Eliminalie byli například bývalí politici z latinskoamerických zemí obvinění z korupce, lékaři spjatí s tajnou policií DINA chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo podnikatelé podezřelí z praní špinavých peněž pro mexický drogový kartel Los Zetas. Eliminalia rovněž zničila digitální stopy italské firmy Area Spa, která dostala pokuty za prodávání špionážního vybavení pro režim syrského prezidenta Bašára Asada, nebo švýcarské banky CBH Compagnie Bancaire Helvétique, v níž byly uložené nepřiznané sumy špinavých peněz.

"Ukrajina je země, ve které téměř neexistují kontroly praní peněz," uvedla španělská rozvědka k výběru Ukrajiny jako hlavního sídla Eliminalie. Mozkem mezinárodní expanze společnosti je 62letý José María Hill Prados, který založil organizaci pečující o ruské děti Padres para Siempre a který byl v roce 2005 odsouzen barcelonským soudem k osmi letům vězení za zneužívání nezletilé osoby.

Listu El País neodpověděl na otázky k fungování společnosti Sánchez ani Hill Prados. Podle zaměstnankyň barcelonské pobočky se společnost, která ve španělském podnikatelském rejstříku nedávno změnila název na Idata Protection, nyní zabývá ochranou dat.

O další podobné investigaci organizace Forbidden Stories, která odhalila tým izraelských hackerů vměšujících se do voleb po celém světě, informovala světová média ve středu.