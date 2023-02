Média: Skupina izraelských hackerů se vměšovala do voleb po celém světě

Tel Aviv - Skupina novinářů z několika evropských médií odhalila tým izraelských kontraktorů, kteří tvrdí, že pomocí hackerských útoků, sabotáží a automatizovaných dezinformací na sociálních sítích zmanipulovali více než 30 volebních procesů po celém světě. Za své služby si přitom nechávali štědře zaplatit. Informuje o tom mimo jiné zpravodajský web britského listu The Guardian.

Konsorcium novinářů, které tým odhalilo, zahrnuje reportéry z 30 médií včetně francouzského listu Le Monde, německého Der Spiegel a španělského El País. Projekt, který je součástí širšího vyšetřování dezinformačního průmyslu, koordinovala francouzská nezisková organizace Forbidden Stories, jejímž cílem je pokračovat v práci zavražděných, ohrožených nebo uvězněných reportérů.

Skupinu, kterou reportéři odhalili, vede 50letý Tal Hanan, bývalý příslušník izraelských speciálních sil, který nyní pracuje soukromě a používá pseudonymem Jorge. Do voleb v různých zemích se patrně tajně vměšuje již více než 20 let, píše The Guardian.

Hanana a jeho spolupracovníky, kteří používají název Team Jorge, usvědčují tajně pořízené záběry a dokumenty, které The Guardian zveřejnil. Na detailní otázky ohledně aktivit skupiny Hanan neodpověděl. Odmítl však, že by se dopustil čehokoliv nekalého.

Team Jorge podle The Guardianu spravuje soukromou službu, která nabízí tajné vměšování do voleb, po kterém nezbydou žádné stopy. Skupina má rovněž klienty z oblasti byznysu.

Hanan novinářům v utajení řekl, že jeho služby jsou k dispozici zpravodajským agenturám, politickým kampaním a soukromým společnostem, které chtějí tajně manipulovat veřejným míněním. Využívány podle něj byly v Africe, Jižní a Střední Americe, USA a Evropě.

Záběry ze schůzek, které se konaly mezi červencem a prosincem loňského roku, tajně pořídili tři reportéři, kteří se vydávali za konzultanty pracující pro politicky nestabilní africkou zemi. Jednání byla vedena formou videohovoru a došlo také k osobnímu setkání v neoznačené kanceláři v průmyslové oblasti asi 30 kilometrů od Tel Avivu.

Jednou z klíčových služeb skupiny Team Jorge je sofistikovaný softwarový balík Advanced Impact Media Solutions neboli Aims.Ten ovládá tisíce falešných profilů na sociálních sítích Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram a YouTube. Profily má v některých případech i na Amazonu či Airbnb. Na více než šesti hodinách tajně nahraných schůzek Hanan a jeho tým hovořili o tom, jak umí shromažďovat zpravodajské informace o konkurentech, mimo jiné pomocí hackování gmailových a telegramových účtů. Chlubili se tím, že podstrkují legitimním zpravodajským serverům materiály, které jsou následně rozšiřovány softwarem pro správu falešných profilů Aims. Jejich strategie se patrně soustředila zejména na narušování nebo sabotování konkurenčních kampaní: tým dokonce tvrdil, že nechal pomocí Amazonu doručit do domu politika sexuální hračku, aby u jeho manželky vyvolal dojem, že má poměr.

V týmu jsou podle Hanana "absolventi vládních agentur", kteří mají zkušenosti s financemi, sociálními médii a kampaněmi, ale také s "psychologickou válkou" a působí v šesti kancelářích po celém světě. Schůzek se zúčastnili čtyři Hananovi kolegové, včetně jeho bratra Zohara Hanana, který byl označen za výkonného ředitele skupiny.

Ve svém úvodním projevu k potenciálním klientům Hanan tvrdil, že má tým v Řecku i ve Spojených arabských emirátech a že skupina byla zapojena do 33 prezidentských kampaní, přičemž ve 27 uspěla. Později také uvedl, že se podílí na dvou "velkých projektech" v USA, ale tvrdil, že se v americké politice přímo neangažuje. Reportérům naznačil, že některé z jeho hackerských metod využívají zranitelnosti v celosvětovém signalizačním telekomunikačním systému SS7. Ten je odborníky již desítky let považován za slabé místo telekomunikační sítě.

Team Jorge reportérům v utajení řekl, že přijímá platby v různé podobě, včetně kryptoměn, jako je bitcoin, či v hotovosti. Tvrdil, že si za zakázku účtuje šest až 15 milionů dolarů (132,6 až 331,5 milionu Kč). Z uniklých e-mailů ale vyplývá, že si Hanan v minulosti říkal o mnohem skromnější honoráře. Jeden z nich naznačuje, že v roce 2015 si od dnes již neexistující britské poradenské společnosti Cambridge Analytica řekl o 160.000 dolarů za účast na osmitýdenní kampani v jedné latinskoamerické zemi. V roce 2017 se Hanan znovu ucházel o práci pro Cambridge Analytica, tentokrát v Keni, ale poradenská společnost ho odmítla s tím, že "400.000-600.000 dolarů měsíčně a podstatně více za krizovou reakci" je více, než byli její klienti ochotni zaplatit. Neexistují žádné důkazy o tom, že by se některá z těchto kampaní uskutečnila. Jiné uniklé dokumenty však odhalují, že když Team Jorge v roce 2015 tajně pracoval na nigerijském prezidentském klání, činil tak společně s Cambridge Analytica, píše The Guardian.