Média: Plánovaná výměna ruských a ukrajinských vězňů vázne

Moskva - Řadu týdnů plánovaná výměna ukrajinských a ruských vězňů a zajatců se zadrhla a byla odložena, informoval dnes ruský tisk. Důvodem je údajně osud čtyřiadvaceti ukrajinských námořníků, které loni zadržela ruská plavidla v Kerčském průlivu mezi okupovaným Krymem a ruskou pevninou. Ukrajinské námořníky prý ruská strana nevydá, dokud nebude jasný jejich status.

List Kommersant s odvoláním na informované zdroje napsal, že podle původních předpokladů měli být námořníci vydáni Ukrajině i s vyšetřovacími spisy jejich kauzy. Kyjev ale údajně trvá na tom, že jejich zatčení bylo nezákonné a měli by být obvinění zbaveni. V opačném případě by je obvinění musela zbavit až Ukrajina, jejíž justiční orgány se údajně zinscenovanou kauzou odmítají zabývat.

Pokud by námořníci byli Ukrajině vydáni bez obžalovacího spisu, mohli by být souzeni v nepřítomnosti. Moskva by tak mohla manifestačně potvrdit jejich vinu.

Podle dřívějších ujednání se výměna zajatců měla uskutečnit do konce srpna. Ukrajina jako gesto dobré vůle osvobodila vězněného novináře Kirilla Vyšinského, který byl obviněn z velezrady ve prospěch Ruska. Šéfredaktorovi agentury RIA Novosti Ukrajina hrozilo až 15 let vězení.

Ruské úřady pak přepravily ukrajinského filmaře Oleha Sencova, odsouzeného za údajný terorismus na anektovaném Krymu, z vězení ve městě Labytnangi za polárním kruhem do Moskvy kvůli možné výměně vězňů s Ukrajinou.

Ukrajinští námořníci byli v Rusku loni v listopadu zatčeni kvůli údajně nezákonnému překročení ruských hranic. Kyjev na incident hledí jako na "akt ozbrojené agrese" proti lodím ukrajinského vojenského námořnictva. O výměně vězněných osob řadu týdnů jednaly ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denysovová a její ruská kolegyně Taťjana Moskalkovová.