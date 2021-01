Média: Pence nehodlá využít ústavního dodatku k odvolání Trumpa

Washington - Viceprezident Mike Pence nehodlá využít 25. dodatku americké ústavy, aby zbavil funkce prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovaly list The New York Times a server Business Insider. Agentuře Reuters informaci potvrdil i jeden z Penceových poradců. K odvolání Trumpa po středečním vniknutí jeho příznivců do budovy Kapitolu vyzvala mimo jiné předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

K výzvě Pelosiové se připojila řada demokratů, ale i někteří republikáni. Podle nich to byl právě Trump, který podnítil středeční vpád svých stoupenců do sídla Kongresu. Pelosiová dnes ve společném prohlášení s šéfem senátních demokratů Chuckem Schumerem uvedla, že Pence na jejich výzvy nereagoval. Podle nich však Trump dál představuje nebezpečí, neboť podněcoval ke vzpouře.

Jeden z článků 25. ústavního dodatku řeší situaci, v níž prezident není schopen vykonávat svou práci, ale sám neodstoupí. Navrhovatelé dodatku měli na mysli situaci, kdy je prezidentova schopnost oslabena fyzickou či mentální nemocí. V širší interpretaci se ovšem uvádí, že se dá tato pasáž použít i v situaci, kdy se prezident chová nebezpečným způsobem.

Využít 25. ústavního dodatku může americký viceprezident, který musí mít na své straně většinu vlády. Po sesazení prezidenta by se právě on ujal úřadu hlavy státu.

Trumpovi zbývají do konce mandátu méně než dva týdny. Po inauguraci 20. ledna jej ve funkci vystřídá demokrat Joe Biden, který zvítězil v listopadových prezidentských volbách. Trump dnes uvedl, že se chce nyní soustředit na hladké a spořádané převzetí moci.