Média: Nová obvinění Trumpa jsou na jiné úrovni, dál plní jeho soudní kalendář

Washington - Nová obvinění vznesená proti americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi jsou závažnější než ta předchozí, neboť souvisí s jeho chováním při výkonu prezidentské funkce a jdou přímo k jádru americké demokracie. I takové komentáře se objevují ve světových médiích poté, co byl Trump obviněn za snahy zvrátit volební porážku z roku 2020. Média také poukazují na to, že exprezidentovi hrozí další soudní proces překrývající se s předvolební kampaní.

Trumpa čeká na konci března začátek soudu v New Yorku v kauze údajného falšování podnikatelských záznamů, o dva měsíce později má na Floridě začít proces kolem přechovávání vládních dokumentů po odchodu z funkce. Kromě toho je na leden naplánováno pokračování občanskoprávních sporů mezi Trumpem a novinářkou Jean Carrollovou.

"Trump se bude muset příští rok vypořádat s konfliktem mezi akcemi kampaně a jednáními u soudů v procesech, které mohou trvat týdny," poznamenal americký zpravodaj britské BBC Anthony Zurcher. "Neexistuje žádný srovnatelný historický kontext," dodává.

Kdy se uskuteční hlavní líčení kolem nových obvinění, zatím není jasné. Deník The New York Times (NYT) podotýká, že vzhledem k vývoji z posledních měsíců se musí soudci "přetlačovat o místo při plánování kroků". "Obecně platí, že lidé obvinění v trestním řízení musí být během svých procesů přítomni v soudní síni," píše list.

V analýze samotných obvinění dodává, že jakkoli závažné mohou být kauzy, které se dostaly k soudu dříve, třetí obžaloba se dotýká "otázky, která definuje budoucnost americké demokracie".

"Může úřadující prezident bez jakýchkoli následků šířit lži o volbách a pokusit se využít autoritu vlády ke zvrácení vůle voličů?", formuluje deník jádro problému.

BBC podotkla, že na rozdíl od prvních dvou se nová obžaloba týká Trumpových činů v době, kdy byl prezidentem. V dalších médiích se zase objevují komentáře historiků či právních expertů, podle kterých je případ kampaně proti volebním výsledkům z Trumpových kauz jasně nejzávažnější. "Zločiny v obžalobě jsou o řád dál, než cokoli, co kdy proti této zemi spáchal jakýkoli americký občan, natož bývalý prezident," řekl deníku The Washington Post (WP) odborník na ústavní právo z Harvardovy univerzity Laurence Tribe.

Někteří konzervativní komentátoři mezitím vyjadřují pochybnosti ohledně toho, zda jsou obvinění na místě, když i prokurátoři uznávají, že Trump měl právo "nepravdivě tvrdit, že během voleb došlo k podvodům, které rozhodly o výsledku". "Tohle potenciálně staví mimo zákon mnohé druhy činů a výroků v podání prezidenta, které prokurátor považuje za nepravdivé," soudí o obžalobě tým komentátorů deníku The Wall Street Journal. Další profesor práv a častý komentátor televize Fox News Jonathan Turley zase uvedl, že dokument prokurátorů shrnující obvinění nepřináší mnoho nového.

Tým zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe do velké míry navazuje na mnohaměsíční vyšetřování Sněmovny reprezentantů, média nicméně na některá nová odhalení poukazovala. Web Politico si například všímá nových detailů kolem osoby Jeffreyho Clarka, který byl před volbami roku 2020 nepříliš známým činitelem ministerstva spravedlnosti. Po volbách se však stal klíčovým Trumpovým spojencem a končící prezident mu podle prokurátorů nabídl post dočasného lídra ministerstva, což také Clark přijal, jmenování ale následně ztroskotalo na odporu dalších činitelů.

Americký tisk také poukazuje na to, jakým způsobem Smithův tým argumentuje, že Trump musel vědět, že jeho příběh o "ukradených" volbách nebyl pravdivý. Obvinění zmiňují celou řadu činitelů, kteří tehdejšímu prezidentovi jeho tvrzení o volebních podvodech rozmlouvali.

"Obhajoba, která Trumpovi zbývá, je ta, že mu tohle všechno bylo řečeno, ale on na to nebral ohled nebo si myslel, že se ve věci vyzná lépe. Což je zřejmě to, co mu jeho právníci navrhnou," píše list WP. Připomíná při tom úterní vyjádření Trumpova právníka Johna Laura, který Fox News řekl: "Chci vidět, jak se pokusí dokázat nad rámec rozumných pochybností, že Donald Trump věřil, že ta obvinění byla nepravdivá."