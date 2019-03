ČTK/AP/House of Commons

Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová je připravena odstoupit z čela vlády po schválení "rozvodové" dohody s Evropskou unií. Podle zdrojů britských novinářů to vyplývá z jejího projevu na setkání s poslanci vládní Konzervativní strany. Konkrétní datum odchodu prý neuvedla, údajně však pro jednání o podobě budoucích vztahů s EU přepustí pozici premiéra někomu jinému.

"Mayová řekla poslancům: Nezůstanu ve funkci pro další fázi vyjednávání," napsal například na twitteru šéf politického zpravodajství bulvárního deníku The Sun Tom Newton Dunn.

"Jsem připravena zanechat této pozice dříve, než jsem zamýšlela, abych zajistila hladký a spořádaný brexit," citovala ministerskou předsedkyni televize Sky News.

Britská média v posledních dnech mohutně spekulovala o tom, že premiérka poslancům slíbí brzkou rezignaci výměnou za podporu dohody o brexitu.

Poslanci Konzervativní strany až do prosince nemohou Mayovou z funkce odvolat, neboť se o to neúspěšně pokusili na konci loňského roku a stranická pravidla říkají, že to opět mohou zkusit až po 12 měsících. Řada prominentních hlasů ve straně však uváděla změnu vedení jako podmínku pro podporu brexitové dohody s Bruselem. V úterý večer například tento přístup jasně formuloval exministr zahraničí a jeden z možných uchazečů o premiérský post Boris Johnson.

Vláda podle všeho plánuje třetí hlasování o dohodě s EU uspořádat v pátek, od jejího prosazení je však stále poměrně daleko. Kromě šéfa Dolní sněmovny Johna Bercowa jí stojí v cestě i dosud odmítavý postoj severoirské Demokratické unionistické strany (DUP). Ta by mohla své aktuální stanovisko upřesnit v tiskovém prohlášení očekávaném ještě dnes večer.