Média: Manhattanská porota už se zřejmě tento týden Trumpem nebude zabývat

New York - Velká porota dohlížející na vyšetřování kauzy kolem amerického exprezidenta Donalda Trumpa a údajného úplatku pornoherečce zřejmě do konce týdne nebude v této věci dál konat. S odvoláním na informované zdroje o tom v noci na dnešek informovala média včetně agentury AP, podle které to znamená odsun očekávaného hlasování o obvinění Trumpa nejméně na příští týden. Bývalí prokurátoři mezitím řekli webu Insider, že teoreticky už porota mohla hlasovat a prokuratura pouze vyčkává s předložením obvinění soudu.

Velké poroty, které jsou zřizovány kvůli posuzování shromážděných důkazů a schvalování případných obvinění, operují v utajení, nad stavem vyšetřování v Trumpově kauze se tak vznáší řada otazníků. Exprezident 18. března přišel s nepodloženým tvrzením, že bude za tři dny zatčen, stále ovšem není jasné, zda kauza do této fáze dospěje. Prokuratura na Manhattanu, která má věc na starosti, nicméně v poslední době učinila kroky, které signalizují blížící se konec vyšetřování, když mimo jiné nabídla Trumpovi možnost vypovídat.

Kauza se točí kolem 130.000 dolarů (přes 2,8 milionu Kč), které dostala těsně před prezidentskými volbami roku 2016 pornoherečka Stormy Daniels, podle tehdejšího Trumpova právníka Michaela Cohena za mlčení o románku s pozdějším vítězem voleb.

Velká porota, která se podle médií zabývá podezřením, že se jednalo o nelegální výdaj na kampaň, má jednací dny v pondělí, středu a čtvrtek. Minulý týden se Trumpovou kauzou zabývala jen v pondělí a podle médií tomu tak nejspíše bude i tento týden. Při obou posledních jednáních vystoupili jako svědci Trumpovi spojenci.

Tento týden porota znovu vyslechla Davida Packera, což je mimo jiné bývalý vydavatel bulvárních novin National Enquirer. Ten podle deníku The New York Times na začátku Trumpovy úspěšné kampaně souhlasil, že bude s Cohenem spolupracovat ve snaze potlačit šíření informací, které by mohly Trumpa poškodit. Jeho vydavatelství American Media pak vyplatilo 150.000 dolarů modelce Karen McDougalové, která rovněž tvrdila, že měla s Trumpem nemanželský poměr.

Někdejší prokurátoři spekulují, že porota mohla v pondělí také hlasovat o obvinění Trumpa, píše web Insider. Pokud by tomu tak bylo, státní zastupitelství by podle nich nemuselo ihned přejít ke vznesení obvinění u soudu. Čekání je prý v takovýchto případech obvyklé, přičemž konkrétně u Trumpa by také dávalo čas bezpečnostním složkám připravit se na jakékoli nepokoje. "Potenciálně obviňujete bývalého prezidenta, logistika je tady bezprecedentní," řekla Diana Florenceová, která má 30 let zkušeností s prokurátorskou prací. "Takže si budou chtít dát co nejvíc načas," dodala.

Manhattanská prokuratura v čele se státním zástupcem Alvinem Braggem nejnovější vývoj kolem práce velké poroty stejně jako v minulých dnech nekomentovala. Trump jakékoli provinění odmítá a společně s dalšími představiteli Republikánské strany Bragga obviňuje z politicky motivovaného jednání. Šéf Bílého domu z let 2017 až 2021, který by se mohl stát prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA, zároveň vyzývá své stoupence k protestům.

Zatím vývoj žádné masové demonstrace nevyvolal, u soudní budovy na Manhattanu se nicméně v posledních dnech objevilo několik exprezidentových stoupenců. Jedna z nich byla podle AP v úterý odvedena v poutech poté, co svědci uvedli, že nožem ohrožovala dvě další ženy s malými dětmi. Soud následně oznámil, že konfrontaci ukončili členové jeho ostrahy, kteří na ženu namířili pistole a vzali ji do vazby.