Média: Macron řekl Netanjahuovi, že soudní reformou riskuje odklon od demokracie

Paříž/Jeruzalém - Francouzský prezident Emmanuel Macron upozornil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že soudní reforma navrhovaná jeho vládou může vzdálit Izrael od společného pojetí demokracie. Informují o tom dnes izraelská média s odkazem na nejmenovaný zdroj. Elysejský palác se o tomto tématu jejich čtvrteční schůzky v Paříži nezmínil a Netanjahuův úřad věc odmítl komentovat.

Macron izraelskému premiérovi podle serveru The Times of Israel "otevřeně řekl", že návrh soudní reformy omezí vliv izraelského nejvyššího soudu, který je jedinou institucionální protiváhou vlády. Francouzský prezident podle téhož zdroje uvedl, že reforma v této podobě způsobí "bezprecedentní krizi od vzniku státu Izrael v roce 1948".

Podle deníku The Jerusalem Post je Macron druhým západním státníkem, který varoval před riziky soudní reformy chystané novou Netanjahuovou vládou. Tento týden se podobně vyjádřil i americký ministr zahraničí Antony Blinken při své návštěvě Izraele. Pro návrhu reformy už několik týdnů každou sobotu demonstrují desetitisíce lidí v Tel Avivu i dalších městech Izraele.

Soudní reforma podle izraelské opozice i řady právníků oslabí demokracii, podle deníku The Jerusalem Post by se tak přiblížila stavu demokracie v Maďarsku či Polsku. Netanjahu tvrdí, že reforma je nutná, protože nejvyšší soud podle něj příliš zasahuje do činnosti vlády. Reforma má mimo jiné dát parlamentu pravomoc přehlasovat rozhodnutí nejvyššího soudu týkající se zákonů a vládních rozhodnutí či změnit systém jmenování soudců tak, že by na něj měla větší vliv vláda.

Čtvrteční schůzka Macrona s Netanjahuem byla první od prosince, kdy se úřadu ujala nová izraelská vláda, v níž jsou zastoupeny i krajně pravicové a ultraortodoxní strany. Francouzský prezident vyzval izraelského premiéra, aby se jeho vláda vyhnula "krokům, jež by mohly přiživit spirálu násilí". Netanjahu slíbil Macronovi, že jeho vláda neplánuje anexi okupovaného Západního břehu. Netanjahu nicméně podle nejmenovaného zdroje serveru The Times of Israel také řekl, že musí něco svým koaličním partnerům nabídnout v otázce osad, ale že to bude "mnohem méně", než si oni přejí.

Tématem jednání Marcrona s Netanjahuem byl i jaderný program Íránu. Netanjahu podle izraelských médií vyzval Macrona, aby Francie podpořila silnější sankce vůči Teheránu. Hovořili též o Ukrajině a možné roli Izraele jako prostředníka mírových jednání. Podle serveru The Times of Israel Netanjahu Macronovi řekl, že "je příliš brzy o tom přemýšlet". Tento týden v rozhovoru s televizí CNN Netanjahu uvedl, že by byl ochoten zvážit roli prostředníka mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud by o to byl požádán oběma válčící stranami a Spojenými státy.

Dnes ráno se Netanjahu v Paříži setkal se šesti desítkami francouzských podnikatelů. "Investoři, z nichž někteří už jsou v Izraeli aktivní, vyjádřili zájem o navýšení investic, další mají velký zájem o vstup na izraelský trh, zejména v infrastruktuře," uvedl Netanjahuův úřad.