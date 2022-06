Média: Johnson v hlasování o důvěře vyhrál, čekají ho ale těžké časy

Londýn - Britský premiér Boris Johnson v pondělí vyhrál stranické hlasování o důvěře a zůstane dál premiérem, nespokojenost v řadách vládní Konzervativní strany je ale tak velká, že jej čekají velmi těžké časy a tlak na jeho rezignaci se nejspíš bude zvyšovat. Píší o tom dnes britské deníky a zpravodajské servery. O obtížné pozici ministerského předsedy vypovídá i fakt, že kriticky poslední vývoj zhodnotila i ta média, která tradičně konzervativce podporují.

"Matematicky Boris Johnson pondělní hlasování o důvěře vyhrál... čísla ale často neříkají celý příběh. Můžete si připsat vítězství a zároveň přijít o veškerou autoritu," napsal v analýze politický komentátor stanice BBC Chris Mason. Ten zároveň upozornil na fakt, že Johnsonovi konzervativní předchůdci John Major a Theresa Mayová v letech 1995 a 2018 také přestáli stranické hlasování o důvěře, a dokonce s větším poměrem hlasů ve svůj prospěch, a přesto pak ve funkci skončili. Major po dvou letech po volbách, Mayová už po půl roce.

Deník The Times na titulní straně otiskl fotografii zjevně otřeseného Johnsona odjíždějícího po hlasování v autě s titulkem "Zraněný vítěz". Snímek Britům připomněl známou a velmi podobnou fotografii Margaret Thatcherové, která političku zachytila poté, co kvůli ztrátě podpory stranických kolegů podala v roce 1990 demisi. Podle politologů, které The Times oslovil, už premiér de facto skončil, protože rozsah rebelie proti němu je tak velký, že v podstatě nemůže dál vykonávat funkci.

Johnsona v hlasování podpořilo 211 poslanců Konzervativní strany, proti bylo 148. Právě tento nelichotivý poměr podle britských médií bude pro premiéra při dalším vládnutí velkou překážkou. "Je zjevné, že když si čtyři z deseti vašich vlastních poslanců myslí, že zemi by bylo lépe bez vás, máte problém," napsal Mason. "Pokud chtěl mít premiér skutečně naději na to, aby v pondělí začal novou kapitolu, pak by jeho podpora musela být větší," uvedla stanice Sky News. "Jediné, k čemu hlasování přispělo, je vyznačení linie vnitřní občanské války uvnitř Konzervativní strany," dodala její analytička Beth Rigbyová.

List The Daily Telegraph, který konzervativce otevřeně podporuje, na dnešní titulní straně píše o "upachtěném vítězství". Podle něj se nyní vládní strana rozklíží, protože Johnsonovi oponenti nepoleví. Levicový The Guardian vyšel s titulkem "Premiér se drží moci, i když ho hlasování ponížilo" a jeho komentátorka napsala, že "anemické vítězství" podpoří premiérovy kritiky, kteří se mu budou dál snažit házet klacky pod nohy.