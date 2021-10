Média: Izraelská rozvědka unesla kvůli pohřešovanému letci íránského generála

Jeruzalém - Izraelská tajná služba Mossad unesla ze Sýrie íránského generála a v Africe ho vyslýchala kvůli pohřešovanému letci Ronovi Aradovi. Velitel Mossadu David Barnea, jehož citovala izraelská televize, řekl, že šlo o složitou operaci, která ale byla neúspěšná.

O akci informoval v pondělí parlament premiér Naftali Bennett. Podle něj se agenti snažili zjistit, kde se Arad nebo jeho tělo nachází. V Izraeli se považuje za nezvěstného od roku 1986, kdy se katapultoval z letadla nad Libanonem. Izraelci si myslí, že ho zajalo libanonské šíitské hnutí Amal a předalo Íránu. Arad byl podle Izraelců převezen do Íránu a pak opět zpátky do Libanonu. Naposledy se o něm nějaká zpráva objevila v roce 1988.

Deník Rás al-Jaum, který vychází v Londýně, v pondělí napsal, že agenti Mossadu zajali íránského generála, vyslýchali ho v nejmenované africké zemi a pak propustili.

Bennett k tomu řekl při zahajování zimního zasedání parlamentu, že Mossad nedávno provedl složitou operaci s cílem zjistit fakta o Aradovi. Barnea přiznal, že šlo o "odvážnou, smělou a složitou akci, která nebyla úspěšná". Podle serveru The Times of Israel se tak vyjádřil na interním jednání Mossadu. "Bylo by lepší to nepublikovat, bohužel se nepodařilo nijak pokročit," citovala televize nejmenovaného zástupce izraelské obrany.

Podle Bennetta se do zářijové operace zapojili agenti i agentky, aby zjistili, co se přesně s Aradem stalo. Premiér byl kritizován za to, že misi prozradil. V pozdějším prohlášení uvedl, že mělo smysl, aby informoval poslance i veřejnost, protože usiluje o vrácení všech "synů Izraele" domů i po mnoha letech, jež uplynuly od jejich zajetí.

V Izraeli se připouští, že je Arad po smrti, ale panuje nejistota o okolnostech, za nichž zemřel. Před pěti lety se objevila informace, že byl roku 1988 zabit a pohřben u Bejrútu. Armáda v roce 2004 tvrdila, že letec zemřel až v 90. letech a že se mu nedostalo lékařské péče. Roku 2006 řekl vůdce libanonského šíitského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh, že podle Hizballáhu je Arad mrtvý a místo jeho hrobu neznámé. Německý vyjednávač Gerhard Konrad roku 2008 předal Izraeli od Hizballáhu informaci, že Arad zemřel v roce 1988 při pokusu o útěk.