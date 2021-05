Média: Izraelská armáda dezinformacemi vlákala před útokem do tunelů radikály

Jeruzalém/Gaza - Matoucí tweet izraelské armády, který minulý týden naznačoval začátek pozemní operace v Pásmu Gazy, byl záměrnou dezinformací, uvedl izraelský list Jerusalem Post. Cílem prý bylo vlákat ozbrojence z palestinských organizací Hamás a Islámský džihád do systému podzemních tunelů, na které poté izraelské letectvo zahájilo masivní údery. Na základě tweetu o začátku pozemní operace v Gaze informovala některá zahraniční média, včetně listu The Washington Post nebo stanice ABC.

Izrael začal ve čtvrtek shromažďovat pozemní síly u hranice Pásma Gazy. Krátce po půlnoci místního času pak armáda na svém twitterovém účtu napsala: "Letecké a pozemní síly izraelské armády útočí na Pásmo Gazy." Armádní mluvčí až později upřesnil, že pozemní jednotky do Gazy nevstoupily, ale dělostřelectvo a tanky jen podporují letecké útoky palbou z izraelského území. Premiér Benjamin Netanjahu tehdy řekl, že operace proti Hamásu zdaleka neskončila a v nejbližší době budou následovat další akce.

Mnohá zahraniční média ale původní tweet pochopila jednoznačně. "Izraelské jednotky vstoupily do Pásma Gazy a konflikt s Palestinci se stupňuje, uvádí izraelská armáda," napsal například americký The Washington Post.

Ve skutečnosti bylo ve vzduchu 160 izraelských letadel, která začala s masivním bombardováním tunelů, jimž izraelská armáda přezdívá "metro Hamásu". Radikálové v nich mají uskladněné zbraně a vybavení. Hamás začal tunely budovat po minulém konfliktu s Izraelem v roce 2014.

Podle listu The Jerusalem Post poslaly Hamás a Islámský džihád po oznámení startu pozemní operace do tunelů své bojovníky s protitankovými střelami a minomety, aby se připravili na příchod izraelských vojáků. Dostali se tak do palby izraelských letadel. Kolik jich přišlo o život, není jasné.

List Haarec získal od několika zahraničních novinářů ujištění, že jim mluvčí armády začátek pozemní invaze potvrzoval a že až příliš pozdě následovala omluva za mylnou informaci.

Domácí novináři, zaskočení vývojem, začali obvolávat své armádní zdroje a dozvěděli se, že žádná invaze se nekoná.

Podle Haarec tehdy armáda otevřeně zahraničním novinářům sdělila, že vojáci vyrazili do Gazy, neobstojí prý tak vysvětlení o chybně pochopeném anglickém překladu přesnější hebrejské verze tweetu. Mluvčí armády Jonatan Konrikus se v pátek ráno na briefingu se zahraničními žurnalisty za omyl omluvil, prohlásil, že šlo o nedorozumění a připsal ho válečnému zmatku.

Felicia Schwartzová z Wall Street Journal ale uvádí, že jí Konrikus přímo potvrdil přítomnost pozemních sil v Gaze, informaci změnil až po dvou hodinách. Jiný nejmenovaný americký novinář řekl podle Haarecu, že tento incident vztahy Izraele se zahraničními žurnalisty nevylepší. V bojích od minulého pondělka přišlo o život téměř 200 Palestinců, Izrael má deset mrtvých.