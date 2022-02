Média i jednotlivci odkrývají, jak ruské zdroje vytváří dojem ukrajinské agrese

Kyjev - Představitelé Evropské unie či Severoatlantické aliance v posledních týdnech opakovaně varovali, že ruská vláda a její spojenci se budou snažit vykonstruovat záminku pro vyslání ruských vojáků na Ukrajinu. Nyní západním činitelům dávají za pravdu média a nezávislí analytici, kteří za pomoci veřejně dostupných materiálů upozorňují mimo jiné na pochybná videa používaná jako důkazy údajných ukrajinských agresí. Podle některých komentářů jsou aktuální praktiky prokremelských kanálů naprosto průhledné.

Deník The New York Times (NYT) například v úterním podcastu o dění na Donbasu zmiňuje incident z pátku, kdy se objevila tvrzení, že v Doněcku explodoval plynovod a předtím také auto patřící šéfovi bezpečnostních sil místních Ruskem podporovaných povstalců. Jenže reportéři zjistili, že vozidlo danému činiteli nepatřilo, zatímco údajné záběry výbuchu plynovodu byly ve skutečnosti pořízené loni v létě.

Televize CNN nebo web VICE se zase věnují videím, která se začala v ruských médiích šířit v pondělí v souvislosti s vyjádřeními Moskvy, že překazila akci ukrajinských "diverzantů" a že některá místa v ruské Rostovské oblasti se ocitla pod ukrajinskou palbou. "Videa, která se objevila jako údajné důkazy těchto incidentů, nebyla tak úplně tím, co vykreslovala ruská média," píše CNN.

Dva klipy vydávané za záběry míst poničených ukrajinskou palbou byly podle americké televize natočené ve stejné lokalitě, jen několik metrů od sebe, ačkoli některá ruská média hovořila o místech vzdálených od sebe stovky kilometrů. Porovnání záběrů se snímky krajiny zase údajně ukázalo, že obě videa ukazují místa na hranici Ruska a samozvané Doněcké lidové republiky, nikoli u hranic Ruska s Ukrajinou. Něco podobného analytici odhalili v případě záběrů spojených s údajnou ukrajinskou sabotáží.

Při tomto objasňování možných dezinformací sehrávají významnou roli takzvaní internetoví detektivové, kteří pátrají po původu sporných snímků za pomoci satelitních záběrů či "metadat" daných souborů. Asi nejznámějším aktérem je na tomto poli investigativní skupina Bellingcat, která dlouhodobě přináší informace o dění na východě Ukrajiny nebo o akcích ruských rozvědek. "Rusko má dlouhou tradici takových činů. Není to překvapivé," řekl zakladatel skupiny Elliot Higgins deníku The Guardian.

List se v pondělním článku podrobně věnuje dalšímu příkladu "propagandistických filmů" přicházejících v těchto dnech z ruských zdrojů. Jde o video ukazující noční scénu v lese s neznámým mužem, které se objevilo na konci minulého týdne. Ruská státní televize muže ve videu označila za ukrajinského sabotéra, jehož úkolem bylo vyhodit do povětří továrnu v části Donbasu ovládané proruskými separatisty. Zvuková stopa použitá v klipu je ovšem více než deset let stará a záběry zřejmě vznikly ve Finsku, píše The Guardian.

"Tohle jsou skutečně jedny z nejidiotštějších pokusů o dezinformace, jaké jsem viděl... Slabá kvalita téhle propagandy mě normálně uráží," komentoval Higgins vývoj na twitteru. Britský deník The Daily Telegraph zase ve stejný den publikoval článek o čtyřech ruských pokusech vykreslit Ukrajinu jako agresora, "které lze komicky snadno vyvrátit".

Experti ovšem podotýkají, že pro značnou část ruské veřejnosti podobné manipulace mohou být důvěryhodné. Mohou přitom dodávat váhu argumentaci ruské vlády, která dlouhodobě vládu v Kyjevě kritizuje a prezentuje ji jako hrozbu pro Rusko či rusky mluvící obyvatele Ukrajiny. CNN podotýká, že o údajném ostřelování ruského území a ukrajinském pokusu o sabotáž se v pondělí mluvilo i při schůzi bezpečnostní rady ruského prezidenta Vladimira Putina, po níž šéf Kremlu uznal nezávislost separatistických "lidových republik" na Donbasu. Putin vzápětí avizoval vyslání vojsk do těchto oblastí pod záminkou udržování míru, zatímco Kyjev odmítá, že by území ovládaná proruskými silami ostřeloval nebo na ně plánoval zaútočit.