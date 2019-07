Média: Hongkongská policie vyhnala většinu lidí z parlamentu

Hongkong - Hongkongská policie po půlnoci místního času (18:00 SELČ) poměrně rychle i za použití slzného plynu vyhnala z místního parlamentu většinu demonstrantů, kteří předtím areál několik hodin okupovali. Uvádí to agentura Reuters i AFP. V areálu zasahovaly stovky těžkooděnců poté, co policie nezabránila demonstrantům v násilném vniknutí do sídla zákonodárného sboru. Šlo o další pokračování protestů proti návrhu zákona o vydávání podezřelých k trestnímu stíhání i do pevninské Číny.

"Prostranství před LegCo (zkratka pro hongkongský zákonodárný sbor) zaplnil kouř, lidé křičí a utíkají pryč," popsala situaci po příchodu policie zpravodajka deníku The Guardian. Někteří účastníci protestu podle ní na policisty házeli předměty, zatímco strážci zákona překonávali barikády postavené v průběhu dne.

Do budovy parlamentu kolem 21:00 místního času proudily stovky demonstrantů poté, co se skupinka vyzbrojená kovovými předměty probila dovnitř skrze tvrzené sklo. Policie jim v tom podle svědků nebránila a objevily se i spekulace, že tak učinila schválně, aby veřejnost viděla destruktivní chování demonstrantů.

Následný noční zásah se uskutečnil podle televize CNN velmi rychle. Policisté nejdříve rozehnali dav několika dávkami slzného plynu a asi o půl hodiny později začali procházet samotnou budovu parlamentu. Podle Reuters už zde většina protestujících nebyla a nebylo prý ihned jasné, zda došlo na zatýkání.

Politici si dnes v Hongkongu připomínali 22. výročí konce britské nadvlády a přechodu města pod čínskou správu. Statisíce lidí podle agentury AP při této příležitosti přišly na pokojný protestní pochod vyjádřit nesouhlas s politickou situací v tomto autonomním regionu. List South China Morning Post informoval, že v rámci dnešních protestů muselo být ošetřováno 54 lidí, 11 z nich v lékařské péči zůstalo, přičemž jeden muž a dvě ženy byly večer ve vážném stavu.

Účastníci obou dnešních protestů dali najevo požadavek na definitivní stažení návrhu zákona, který by umožnil vydávání osob k trestnímu stíhání mimo jiné do pevninské Číny. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová v polovině června po masivních manifestacích projednávání návrhu přerušila. Demonstranti také volají po rezignaci Lamové či po nezávislém vyšetření možné policejní brutality při červnových nepokojích.

Evropská unie dnes v reakci na napětí v Hongkongu vyzvala ke zdrženlivosti a ke snaze najít východisko prostřednictvím dialogu. "Dnešní počínání malé skupiny lidí, kteří se pokusili násilně vniknout na půdu Legislativní rady, nereprezentují drtivou většinu demonstrantů, která při opakovaných protestech vystupuje pokojně," dodala v prohlášení kancelář šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové.

K protestům se opět vyjádřil i britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. "Chtěl bych zdůraznit, že britská podpora Hongkongu a jeho svobod je neochvějná... Veškeré násilí je nepřijatelné, ale lidé v Hongkongu si musí zachovat právo na pokojný protesty mezích zákona, což dnes ukázaly statisíce lidí," napsal na twitter.