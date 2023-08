Média: Debatě republikánů dominovali Pence a Ramaswamy, DeSantis se neprosadil

Milwaukee (USA) - Americká Republikánská strana má za sebou první debatu před nadcházejícími primárkami, z nichž vzejde její kandidát na prezidenta. Nezúčastnil se jí favorit voleb, exprezident Donald Trump. Média se v analýzách shodují, že debatě dominovali bývalý viceprezident Mike Pence, který se prezentoval jako "jediný dospělý v místnosti" a tradiční republikán, a z opačného konce spektra Vivek Ramaswamy, 38letý politický nováček a podnikatel, který nejhlasitěji vyjadřoval podporu Trumpově politice.

Nevýrazný byl podle médií naopak floridský guvernér Ron DeSantis, který se v předvolebních průzkumech mezi republikány těší dvouciferné podpoře, avšak výrazně zaostává za vedoucím Trumpem.

DeSantis měl být podle očekávání hlavním terčem ostatních diskutujících, ti jej však spíše ignorovali a podnikali rétorické výpady na Ramaswamyho či nepřítomného Trumpa. Bývalá guvernérka a diplomatka Nikki Haleyová například v jeden moment nevyužila "nahrávky na smeč" od jednoho z moderátorů proti DeSantisovi ohledně jeho přístupu k Ukrajině, píše Politico. Zahraniční politika je přitom doménou Haleyové.

Do středu pozornosti se rychle dostal Ramaswamy, když se v úvodu debaty označil za "jediného kandidáta na pódiu, který není koupený a zaplacený". Protipólem mu byl politický veterán Pence, který připomněl Ramaswamyho kontroverzní prohlášení o teroristických útocích z 11. září 2001.

"Chápu, že on byl nejspíš v roce 2001 na základní škole, zatímco já jsem byl v Kapitolu," poznamenal Pence, který se v debatě postavil za zpřísnění zákazů potratů a podporu Ukrajině. Několik dalších diskutujících potvrdilo, že podle nich jednal Pence správně, když v roce 2020 jako viceprezident potvrdil Trumpovu volební porážku. Bývalý prezident ji přitom neuznal dodnes.

Po výzvě, aby zvedli ruku ti, kdo by Trumpa jako spolustraníka podpořili i v případě, že by byl usvědčen ze zločinu, se přihlásilo šest z osmi přítomných. "Respektive zvedly se čtyři ruce, DeSantis svoji zvedl napůl poté, co se opatrně podíval po ostatních. Následoval jej Pence," píše The Economist.

Bývalá guvernérka Jižní Karolíny a velvyslankyně Spojených států při OSN Haleyová měla v posledních měsících potíže získat vůbec nějakou podporu, po dnešní debatě by však nebylo překvapením, kdyby našla nové fanoušky, soudí web Politico. Byla ostrá ve své kritice Trumpa i vlastní strany. "Republikáni za to můžou také... Musejí přestat s utrácením a půjčováním," citovala stanice BBC Haleyovou při vyjádření k rozpočtového deficitu. "I když se třeba 51letá Haleyová neprobojuje do čela smečky, její výkon v debatě by jí mohl připravit půdu pro další prezidentské volby, kterým už nebude dominovat bývalý prezident," dodala stanice BBC.

Nepřekvapivé výkony podali podle médií senátor Tim Scott a bývalý guvernér New Jersey Chris Christie. Scott se nedokázal prosadit, ale mohlo si zlepšit obraz v očích exprezidenta Trumpa, který by si jej mohl vybrat jako viceprezidenta, pokud by nominační klání vyhrál. Christie pak podle očekávání Trumpa ostře kritizoval, některé jeho obraty se však nesetkaly s přílišnou podporou publika, například když o Ramaswamym řekl, že jeho způsob vyjadřování "zní jako ChatGPT", píše BBC.

Zbývající dva kandidáti Asa Hutchinson a Doug Burgum, kteří v průzkumech mají méně než jednoprocentní podporu, nevyužili příležitostí k "prolomení ledů". Jelikož příští debaty budou na kandidáty klást vyšší vstupní nároky, je možné, že dnes to bylo naposledy, kdy jsme je viděli na pódiu nadcházejících prezidentských voleb, píše Politico.