Média: ČSSR se snažila infiltrovat do britské královské rodiny

Ilustrační foto - Britská královna Alžběta II., které je dnes 90 let, odhalila plaketu označující začátek Královniny stezky u hradu Windsor. Při této příležitosti se setkala s obyvateli města Windsor, kteří na ni podél trasy čekali, přáli jí pevné zdraví a dávali jí osobní dárky. ČTK/AP/John Stillwell

Londýn - Komunistické Československo se v 70. letech pokoušelo infiltrovat do prostředí britské královské rodiny. Plánovalo při tom využít kontakt na švagra britské panovnice Alžběty II., uvedl s odvoláním na zveřejněné dokumenty československé tajné služby StB britský bulvární deník The Sun. Buckinghamský palác informace nekomentoval.

V dosud neznámých materiálech vylíčil československý agent dvě schůzky s lordem Snowdonem, které se uskutečnily v 70. letech, tedy v době vrcholící studené války. Vyplývá z nich, že Snowdon - vlastním jménem Antony Armstrong-Jones - souhlasil se setkáním u sebe v Kensingtonském paláci a zvědovi dal na sebe i telefonní číslo.

S agentem, který vystupoval jako pracovník čs. velvyslanectví v Londýně, se tehdejší manžel královniny sestry Margarety bavil o nadcházející cestě prince Philipa a princezny Anny do Sovětského svazu v roce 1973. Agenta rovněž požádal, aby mu v Československu pomohl získat povolení pro uspořádání výstavy svých fotografií. Komunistickou zemi navštívil Snowdon coby vášnivý fotograf v 60. a 70. letech hned několikrát.

Z nedávno zveřejněného záznamu nevyplývá, že by Snowdon prozradil rozvědčíkovi cokoliv významného nebo že by přistoupil na spoluprací s tajnou službou komunistické země, připomíná The Sun.

Kapitán Bohumil Karkán, vystupující pod krycím příjmením Krupský, do záznamu o setkáních se členem královské rodiny napsal, že "proběhla v přátelské atmosféře, která vytvořila podmínky pro další společenský kontakt".