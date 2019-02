Washington - Dramatická výpověď Michaela Cohena, bývalého osobního právníka Donalda Trumpa, před poslanci amerického Kongresu ve středu jen potvrdila hlubokou propast mezi demokraty a republikány a dokreslila neblahý obraz nynější americké vlády. Shodují se na tom dnešní komentáře amerických liberálních médií. Podle zastánců prezidenta Cohen jen posloužil demokratům jako nástroj k dalšímu útoku na Trumpa.

Vystoupení bývalého Trumpova právníka v kongresovém výboru bylo výbušné, ale nic nového nepřineslo, napsal v redakčním komentáři list The Washington Post. "Výsledek: Prezident je lhář s vadným charakterem a možná zločinec, což není novinka pro nikoho, kdo vládu sleduje nezaujatým pohledem," konstatoval list. Podle komentáře The New York Times není jasné, zda Cohenovo svědectví někam posune "politickou dynamiku vyvolanou sérií skandálů, jež polarizovaly Washington" a zda přiblíží ústavní žalobu na Trumpa.

Devítihodinové slyšení v Kongresu přenášené televizními stanicemi vykreslilo Cohena jako zlomeného, občas vzlykajícího muže s kruhy pod očima, který se opakovaně omlouval rodině. Prezidenta označil za lháře a rasistu, který ke lhaní nutí i ostatní. Slyšení ale nepřineslo žádný přímý důkaz, který by Trumpa či jeho kampaň usvědčoval z volební spolupráce s Ruskem.

Sám Trump na dnešní tiskové konferenci v Hanoji řekl, že ve středeční Cohenově výpovědi bylo "mnoho lží", ale že v jednom řekl pravdu: že k žádné tajné spolupráci Trumpova volebního týmu s Ruskem nedošlo. Samo slyšení uspořádané během summitu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem považuje Trump za "příšernost".

Republikáni dali najevo, že Cohena považují za "podvodníka, lháře, odsouzeného zločince a budoucího federálního vězně". Televize Fox News, nakloněná Trumpovi, označila slyšení v Kongresu za "cirkusové představení" zinscenované demokraty. Podle komentátora Seana Hannityho mělo poškodit prezidenta, jenž "cestoval dvacet hodin do Vietnamu, aby zajistil bezpečný svět pro naše děti a vnuky". Demokraté a "hysterická média" podle Hannityho upřednostňují politikaření před zájmy státu.

Vedoucí představitelé demokratů se razantním komentářům vyhýbají, napsal server Politico. Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová novinářům řekla, že z Cohenova prohlášení kvůli zaneprázdnění "neslyšela ani slovo". Zdrženlivý byl i vůdce sněmovní demokratické většiny Steny Hoyer: "Musíme počkat na zprávu vyšetřovatele Muellera a seznámit se s jejím obsahem".

Pro demokraty je teď nejcitlivější otázka, zda podat ústavní žalobu na Trumpa, soudí Politico. Cohenovo slyšení je k rozhodnutí neposunulo, a tak musejí čekat na zprávu Roberta Muellera, který pátrá po stopách ruského podílu na Trumpově volebním vítězství. Pelosiová zatím drží na uzdě radikální křídlo strany, které po takzvaném impeachmentu volá. Je ale otázkou, jak dlouho to vydrží, napsal server.