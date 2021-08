Média: Biden přístupem k Afghánistánu vyvolal v Evropě zklamání a pocit zrady

Brusel/Washington - Zklamání, rozhořčení či pocit zrady. Takové emoce podle médií vzbudilo mezi evropskými lídry počínání amerického prezidenta Joea Bidena za afghánské krize spojené se stahováním amerických vojáků. S kritickými reakcemi se setkávají prezidentova slova o cílech 20 let trvající mise v Afghánistánu nebo o nasazení afghánských vojáků. Podle webu Politico se evropští činitelé obávají, že postup Washingtonu přispěje k dalšímu oslabení transatlantického spojenectví, které začalo pod Bidenovým předchůdcem v Bílém domě Donaldem Trumpem.

"Mysleli jsme si, že Amerika je zpátky, jenže ve skutečnosti se Amerika stahuje," řekla francouzská europoslankyně a bývalá státní tajemnice pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová s připomínkou Bidenova zahraničněpolitického sloganu o návratu Spojených států do pozice globálního lídra.

Její slova zjevně vystihují úvahy mnohých evropských představitelů. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell už před Bidenovou inaugurací nastupujícího prezidenta vyzdvihoval a ohlašoval novou éru spolupráce, připomíná agentura AP, s tím je ale teď podle ní konec. Ve čtvrtek se "skleslý" Borrell ohradil proti vyjádření amerického prezidenta o tom, že "naší misí v Afghánistánu nikdy nemělo být budování státu". "Budování státu nebylo cílem? No, o tom by se dalo diskutovat," reagoval španělský politik.

Předseda zahraničního výboru německého parlamentu Norbert Röttgen označil americký odchod z Afghánistánu za výsledek velmi špatného odhadu na straně Bidenovy administrativy, který poškozuje "politickou a morální důvěryhodnost Západu". Frustrace byla tento týden patrná také v Británii, kde nejméně dva poslanci odsoudili Bidenova slova zpochybňující odvahu afghánských vojáků. Deník The New York Times připomenul, že Británie během mise NATO v Afghánistánu ztratila 454 vojáků, do plánu konečného stažení jednotek ale prakticky nemohla mluvit, což zanechalo britské činitele s pocitem trapnosti a rozhořčení vůči prezidentu Bidenovi.

Šéf Bílého domu je ve světle afghánské krize spíše než s heslem "Amerika je zpátky" spojován s Trumpovým sloganem "Amerika na prvním místě". Přispěl k tomu i pondělní projev, v němž si podle analýzy televize CNN "lídr svobodného světa myl ruce nad globálním problémem".

"Do neděle si Evropa myslela, že Joe Biden je expertem na zahraniční politiku," píše Politico. "Teď rozhodnutí amerického prezidenta umožnit Afghánistánu upadnout do rukou Tálibánu vyvolává mezi evropskými činiteli obavy, že nevědomky urychlil to, co začal jeho předchůdce Donald Trump: degradaci Západního spojenectví a všeho, co má ve světě znamenat. Napříč Evropou se v reakcích činitelů mísily nevěřícnost a pocit zrady," pokračuje článek.

Bidenův postup zároveň podle některých komentářů odhalil skutečnost, že Evropa je bez americké podpory na mezinárodní scéně polovičním hráčem. "Ztrapnil své západní spojence tím, že ukázal jejich impotenci," řekl bývalý člen britského kabinetu Rory Stewart, který se dění v Afghánistánu dlouhodobě věnuje.

Podobně vývoj prezentuje analýza CNN. "Náhlý pád Kábulu zvýraznil, že diplomatická síla, vojenské schopnosti a politická stabilita Evropy jsou omezené. Diplomati a činitelé napříč starým kontinentem v soukromí vyjadřují smutek nad tím, že realita je takováhle: Když USA říkají, že je konec, tak je konec," napsal komentátor Luke McGee.