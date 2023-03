Média: Biden navrhuje 25procentní daň pro miliardáře, více zdanit chce i firmy

Washington - Americký prezident Joe Biden navrhuje 25procentní daň pro miliardáře, více zdanit chce i bohaté investory a korporace. Příjmy státu z kapitálového majetku by se tak podle jeho plánu téměř zdvojnásobily. S odkazem na zdroje v Bílém domě to dnes uvedla agentura Bloomberg a další média. Biden chce podle tohoto návrhu také zrušit daňové úlevy pro podniky a pro bohaté, které zavedl předchozí prezident Donald Trump. Pravděpodobnost, že Kongres tento záměr schválí, ale zřejmě není vysoká.

Bidenův rozpočtový požadavek na Kongres by měl být zveřejněn dnes. Podle Bloombergu by téměř zdvojnásobil sazbu daně z kapitálových příjmů u investic na 39,6 procenta z dosavadních dvaceti a zvýšil by daně z příjmů korporací a bohatých Američanů.

Návrh je z velké části reprízou Bidenova mnohabilionového ekonomického balíčku nazvaného Build Back Better. Má ale jen malou šanci projít Kongresem, zvláště teď, když republikáni ovládají Sněmovnu reprezentantů, dodává Bloomberg. Bidenovi se totiž nepodařilo prosadit podobné zvýšení daní, když demokraté ještě měli kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Místo toho se vláda spokojila se zeštíhlenou legislativou zaměřenou na energetickou a zdravotní politiku známou jako zákon o snižování inflace (IRA).

Představitelé americké administrativy tvrdí, že návrhy ukazují odhodlání snížit rozpočtový schodek převážně díky vyšším příjmům. Představují také politicky populární návrat k úrovním daní platným před právními předpisy o daňové reformě bývalého prezidenta Trumpa. Po vyšších daních pro bohaté léta volají progresivisté a podle opakovaných průzkumů se pro ně vyslovuje většina Američanů.

Bidenův návrh požaduje, aby nejbohatších 0,01 procenta Američanů platilo alespoň 25procentní daň. Zvýšil by také nejvyšší daňovou sazbu pro Američany vydělávající nad 400.000 dolarů (8,95 milionu Kč) za rok na 39,6 procenta ze současných 37 procent. Tím by se zvrátil jeden z Trumpových daňových škrtů.

Bidenův návrh také požaduje, aby investoři, kteří vydělávají alespoň jeden milion dolarů, platili ze svých dlouhodobých investic také 39,6 procenta. Teď jsou daněny sazbou 20 procent. Návrh zvyšuje i sazbu daně z příjmu právnických osob na 28 z 21 procent, čímž by se zrušila další daňová změna z Trumpovy éry.