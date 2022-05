Média: Australští konzervativci po volbách nebudou schopni sestavit vládu

Canberra - Opoziční Labouristická strana v Austrálii patrně odstaví od moci kabinet současného konzervativního premiéra Scotta Morrisona. Ukazují to projekce australských televizních stanic. Výsledek dnešních parlamentních voleb je zatím nejistý a zřejmě bude velmi těsný, Morrison ale s největší pravděpodobností nebude mít dost křesel na to, aby mohl sestavit vládu i pro čtvrté volební období. Dosavadní sčítání hlasů naznačuje, že lidé tentokrát více volili i menší politické strany.

Poslední volební místnosti se na západě země uzavřely v 18:00 místního času (poledne SELČ). Dnešní průzkum společnosti Newspoll přisuzoval labouristům podporu 53 procent hlasů.

Morrisonova koalice nyní ve 151členné Sněmovně reprezentantů drží nejtěsnější většinu 76 křesel. Labouristická strana slibuje větší výdaje na péči o děti i seniory, stávající koalice pak lepší řízení ekonomiky v době, kdy se v Austrálii kvůli pandemii covidu-19 prohloubil rozpočtový deficit. Morrison slíbil, že pokud bude znovuzvolen, jeho vláda sníží daně a zmírní tlak na růst životních nákladů.

První odhady výsledků podle australských televizních stanic naznačují, že ve volbách ztratila jak Morrisonova konzervativní koalice, tak i labouristická opozice, a to ve prospěch menších stran a nezávislých, kteří se zaměřili na téma změny klimatu. Podle agentury Reuters se tak zvýšila pravděpodobnost zablokovaného parlamentu bez potřebné většiny pro sestavení vlády.

"V tuto chvíli nevidím koalici, která by na základě těchto čísel měla většinu," řekl analytik televize ABC Antony Green. "V tuto chvíli koalice nemůže dosáhnout na 76 mandátů," dodal expert s odkazem na nenižší potřebný počet křesel nutných pro získání většiny.

Vůdce opozice Anthony Albanese se dnes vydal do volební místnosti v Sydney v doprovodu své partnerky Jodie Haydonové, 21letého syna Nathana a psa. "Máme velmi vysoká očekávání a naději v dobrý výsledek dnes večer," řekl politik, který vyrůstal jako jediné dítě matky samoživitelky, jež se stala invalidní důchodkyní.

Morrison s manželkou Jenny odevzdali svůj hlas ve školní budově na jihu Sydney. Později uvedl jako důvod hlasovat pro jeho vládu dnešní incident, kdy australská pobřežní stráž zadržela člun s 15 běženci, kteří se snažili ilegálně proniknout do australských vod ze Srí Lanky. Migranti mají být vráceni. Premiér řekl, že labouristická vláda by byla méně efektivní v úsilí o předcházení pašování žadatelů o azyl do Austrálie.

Kvůli pandemii zhruba polovina ze 17 milionů oprávněných voličů odevzdala hlas předem prostřednictvím korespondenčního hlasování, což podle agentury AP zřejmě zpomalí sčítání. Lidé nedávno nakažení koronavirem navíc mohli nově hlasovat po telefonu.

Hlasování je v Austrálii povinné, za neúčast bez řádné omluvy se dávají pokuty. Volební komisař Tom Rogers řekl, že bylo otevřeno více než 7000 volebních místností.