Média: Anglie je přes finálovou prohru hrdá na výkon svého týmu na Euru

Anglické deníky na pultu stánku v Londýně na úvodních stránkách informují o finálovém utkání fotbalového ME. ČTK/AP/Alberto Pezzali

Londýn - Britská média po prohře anglických fotbalistů s Itálií ve finále mistrovství Evropy vyzdvihují hrdost na výkon "Lions", píšou ale také o slzách, zlomených srdcích nebo agónii. Na většině titulních stran je záběr trenéra Garetha Southgatea, kterak utěšuje devatenáctiletou hvězdu Arsenalu Bukaya Saku po neúspěšné penaltě, která celý zápas rozhodla. Fotbalisté Itálie ve finále v londýnském Wembley porazili domácí Anglii 3:2 na penalty. V normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1:1.

"Pro Anglii to byla emotivní noc, která začala tak dobře gólem ve druhé minutě, po penaltách ale skončila agónií," napsala dnes BBC. "Anglie opět selhala proti starému nepříteli - penaltovému rozstřelu - a z Eura 2020 odchází se zlomeným srdcem," dodává BBC.

The Daily Telegraph připomněl, že šlo o další anglický penaltový neúspěch v klíčovém zápase. "Závěrečná agónie... srdce zlomené penaltami, opět," napsal.

Podle listu The Guardian "Itálie rozdrtila anglické sny o vítězství Eura 2020". Bulvární list The Sun anglický národní tým popsal jako "chloubu národa" a hráče povzbudil slovy "kluci nevadí, za rok je mistrovství světa".

"Bolí to, ale jsme na vás tak hrdí," napsal Daily Express. Závěrečný penaltový rozstřel popisuje jako "nervy drásající" a dodává, že "náš čas ještě přijde".

"Skončilo to slzami," napsal na titulní straně Daily Mail. Podle listu finálový zápas v Británii sledovalo 35 milionů diváků, tedy více než polovina obyvatel země.

Deník The Metro shrnul pocity anglických fanoušků titulkem "Díky Lions jsme hrdí". Upozorňuje také na rasistické poznámky na adresu tří neúspěšných střelců anglických penalt, kteří jsou všichni tmavé pleti. Emotikony opic a banánů na sociálních sítích odsuzuje jako "nechutné urážky".

Projevy rasismu po finále Eura 2020 odsoudil také premiér Boris Johnson. "Tenhle anglický tým by měl být oslavován jako hrdinové, ne rasisticky urážen na sociálních sítích. Ti, kdo jsou za to zodpovědní, by se měli stydět," napsal Johnson na twitteru. Projevy rasismu odsoudila také anglická fotbalová asociace a britská policie.