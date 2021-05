Média: Amazon chce za devět miliard USD převzít hollywoodské studio MGM

New York - Americký internetový prodejce Amazon jedná o koupi věhlasných hollywoodských studií MGM, za která je ochoten zaplatit asi devět miliard dolarů (187 miliard Kč). Získal by tak pro své streamovací služby rozsáhlý katalog populárních filmů a seriálů včetně série o Jamesu Bondovi. Informují o tom americká média. BBC připomíná, že zpráva přichází jen několik hodin poté, co americká telekomunikační společnost AT&T oznámila, že spojí svou rozsáhlou mediální součást s firmou Discovery, čímž vznikne další streamingový gigant vedle Netflixu a Walt Disney.

Společnost MGM Holdings, což je mateřský podnik MGM Studios, podle médií zvažuje prodej studií od konce loňského roku. MGM se řvoucím lvem ve znaku patří k nejslavnějším filmovým studiím a má stoletou tradici, která pokrývá desítky let od zlaté éry Hollywoodu až do dneška. Studio MGM produkovalo mimo jiné filmy jako Ben-Hur nebo Čaroděj ze země Oz.. Amazon by díky akvizici významně posílil svou streamingovou službu Prime.

V pondělí oznámily spojení společnost WarnerMedia, která je ve vlastnictví AT&T, s firmou Discovery. Nový podnik bude schopen více investovat do původního obsahu pro streamovací služby. Bude vlastnit více než 100 mediálních značek, včetně filmového studia Warner Bros a televizních stanic HBO, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, Eurosport či Animal Planet.

Discovery spustila streamovací službu Discovery+ v lednu a zatím má 15 milionů předplatitelů. Warner Media vlastní streamingovou firmu HBO a HBO Max, které nyní mají zhruba 64 milionů předplatitelů. Konkurenční Netflix si předplácí 208 milionů lidí a a Disney + více než 100 milionů lidí.

Slučování přichází v době, kdy domácnosti stále více opouštějí kabelové a satelitní televize a kdy se naopak zvyšuje obliba streamovacích služeb. "Jsou to streamovací závody ve zbrojení a AT&T podniká útočné strategické kroky k dalšímu rozšíření obsahu v bitvě proti Netflixu, Disney a Amazonu,“ řekl BBC Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities.