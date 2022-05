Medaile je výborný výsledek a vzpruha do dalších let, řekl kouč Růžička

Praha - Trenér Vladimír Růžička ocenil výkony českých hokejistů na mistrovství světa ve Finsku, kde národní tým získal bronzové medaile a ukončil desetileté čekání na cenný kov z vrcholné akce. Kouč dvojnásobných světových šampionů věří, že se tento úspěch pozitivně promítne do celého českého hokejového hnutí.

"Jednoduché mistrovství to nebylo. Myslím si, že je dobře, že se podařilo uhrát tenhle výborný výsledek. Náš hokej to potřebuje. Bylo dobré, že mohli přijet tihle hráči a měli jsme dost silné mužstvo. Od brankářů, po obránce až k útočníkům," řekl Růžička ČTK. Ocenil zejména elitní trojici David Krejčí, David Pastrňák a Roman Červenka. "Hra byla postavená hodně na nich, oni to odtáhli a v posledním zápase to obrátili. Je to povzbuzení a vzpruha do dalších let, protože posledních deset let jsme žádnou medaili nezískali," podotkl osmapadesátiletý kouč.

Růžička zažil jako trenér na reprezentační střídačce tři zápasy o bronz na MS a vždy se radoval soupeř. Dobře ví, jak psychicky i fyzicky náročná utkání po prohře v semifinále jsou. "Není to jednoduché. Tady to bylo trošku vidět na Američanech, kteří měli trošku nevýhodu, že poslední zápasy hráli na čtyři obránce a pak dost vadli. Dát ale šest gólů za jednu třetinu je paráda. Krásný obrat," poukázal na českou střeleckou explozi v závěrečné dvacetiminutovce.

Jedním z klíčových faktorů českého úspěchu byl příjezd Davida Pastrňáka, jenž do Finska přiletěl po vyřazení Bostonu v play off NHL. "Stoprocentně. Hrozně pomohl. David je momentálně jeden z nejlepších hráčů na světě a v NHL patří vůbec k nejlepším. Tady to dokázal. Přijel a náš výkon se hodně zvedl," řekl současný kouč extraligového Litvínova.

Velkou zásluhu na bronzu měl i Červenka, kterého Růžička vedl ve Slavii, v Chomutově i na řadě reprezentačních turnajů. Šestatřicetiletý útočník byl i členem zlatého týmu na MS v roce 2010. "Jsem rád, že to Romanovi vyšlo i osobně. Hrál velice dobře, patřil k nejlepším hráčům na turnaji a zasloužil si cenu pro nejlepšího útočníka. Vždy říkali, že ho do nároďáku beru proto, že je ze Slavie, ale dokázal, že je to opravdu hokejista. Líbí se mi na něm, že hraje pro mužstvo, i když se mu třeba nedaří. I když tolik nebodoval, tak byl vždy hodně důležitým hráčem." uvedl Růžička na adresu současné hvězdy švýcarské ligy.

Červenka a spol. si na MS až do posledního zápasu vedli výborně zejména v přesilových hrách, čehož si všiml i bývalý reprezentační kouč. "Byla škoda, že vyjma posledního utkání jsme moc nedávali góly ve hře pět na pět. Je dobré, když dáváte góly v přesilovce, ale když chcete nějaký zápas uhrát, potřebujete dát gól i při pět na pět. To nám chybělo třeba proti Kanadě nebo Švédsku," poukázal Růžička na možné příčiny dvou českých porážek na turnaji.

Skutečnost, že se výrazně prosazovala jen elitní formace, nepovažoval za problém. "Někdy to tak je. Prosazují se dva tři hráči a dá se uspět. Příspěvek dalších chyběl, ale zase tihle kluci dostávali velký prostor a uměli to využít. Hlavně v přesilovkách hráli fantasticky. Kombinovali do prázdné," uvedl dvojnásobný držitel Zlaté hokejky pro nejlepšího domácího hráče sezony.

Z titulu se radovali finští hokejisté, kteří ve finále porazili v prodloužení Kanadu. Růžička si boj o zlato užil a z vyvrcholení turnaje byl nadšený. "Finové mají propracovanou hru, parádně brání. Některé zápasy, když na ně koukáte, jsou divné, ale finále byl neskutečný zápas. Hokejová lahůdka, z obou stran," řekl Růžička, kterému se líbil i výkon Kanady. "Měli tam i neznámé hráče a hráli parádní hokej. Jednoduchý, přímočarý. Hezky se na ně kouká. Umí si nahrát kotouče do hokejky. Hlavně se mi ale líbí, že brání už z útočného pásma. Necouvají do středního pásma," dodal.