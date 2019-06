Medaile je třešnička, hlavní je kvóta, radovala se Mazurová

Minsk - Sportovní střelkyně Nikola Mazurová získala na Evropských hrách v Minsku první medaili z velké seniorské akce, větší radost než z bronzu ale měla ze získaného účastnického místa na olympijské hry v Tokiu 2020.

"Možná je blbé to takhle říct, ale kvóta do Tokia je pro mě víc. Medaile je třešnička, bonus navíc," řekla Mazurová ČTK.

Jistotu účastnického místa pro hry v Tokiu získala již v průběhu finále, přestože ve hře bylo jen jedno. "Tušila jsem to. Znám holky a vím, kdo to má vystřílené a kdo ne. Poté, co tři vypadly, tak jsem tam zůstala sama a věděla jsem, že místo získám. A byla jsem fakt šťastná," přiznala.

V finále vzduchové pušky ale v té chvíli zůstaly ještě čtyři soupeřky. "Radovala jsem se, ale na druhou stranu jsem nechtěla závěr nechat jen tak být. Chtěla jsem to dojet až do konce a snažila se střílet dobře," podotkla čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka.

Mazurová do osmičlenného finále postoupila z šestého místa a nakonec ji dělilo jen devět desetin bodu od postupu do boje o zlato. "Byl to hodně náročný závod, asi nejtěžší v životě, co jsem kdy střílela. V kvalifikaci to nešlo snadno, neměla jsem dobrou stabilitu, hodně mi to létalo. I přesto jsem to ale zvládla a jsem ráda, že jsem nepustila žádnou velkou chybu. Bylo to hodně vydřené," řekla.

Rodačka z Rychnova nad Kněžnou startovala i na předešlých Evropských hrách v Baku, kde byly podmínky pro střelce lepší. "Ze zdejší střelnice jsem byla trošku zklamaná. Je nová, ale docela malá. Jsou tady stísněné prostory, terče nejsou moc osvětlené. Nejsem na to moc zvyklá, uvidíme, co v malorážce," uvedla Mazurová, které se ale jinak v Bělorusku líbí. "Je to tady pěkné, vesnice dobrá, vaří dobře, jsem spokojená," pousmála se.