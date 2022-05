Medaile je blízko, ale zároveň i hrozně daleko, prohlásil Pastrňák

Helsinky - Díky čtvrtfinálovému vítězství 4:1 nad Německem mají za sebou čeští hokejisté důležitý krok za vytouženou medailí z mistrovství světa, útočník David Pastrňák však odmítá podlehnout jakémukoliv náznaku uspokojení.

"Jak je blízko medaile? Jsou před námi dva zápasy... Je to blízko, ale i hrozně daleko. Pořád zbývají čtyři týmy v turnaji, což je ještě strašně moc," řekl novinářům Pastrňák, jenž načal přesvědčivou jízdu národního týmu za postupem vedoucím gólem v přesilovce už po 137 sekundách,

"Musíme se soustředit na další zápas a dobře se připravit .Tohle je teprve první krůček. Máme tady nějakou misi a celý turnaj jsme se na to připravovali. Měli jsme nějaký plán a prošli nějakým procesem, abychom na tenhle zápas byli připravení. Soustředili jsme se, nedělali moc chyb, byli jsme obětaví a disciplinovaní. Přesilovky nám vyšly, kluci odbránili výborně oslabení, gólman byl neskutečný," ocenil Pastrňák.

Zásadní pro celý zápas byl jeho začátek. Dvě české přesilovky znamenaly už v polovině úvodního dějství po parádních gólech Pastrňáka a Romana Červenky dvoubrankové vedení. Tým mohl hrát díky tomu s větším klidem.

"Bavili jsme se o tom, že ať se stane cokoli, chceme mít dobrý nástup. Někdy ho máte dobrý, ale dostanete gól. Chtěli jsme se každé střídání soustředit na sebe. Věděli jsme, že nějaké góly dáme. Naštěstí to tam spadlo brzo, pak jsme hráli slušný hokej a kontrolovali jsme to. Myslím, že z celkového pohledu to byl náš nejlepší zápas na turnaji," podotkl Pastrňák.

Útočník Bostonu gólem stylově oslavil středeční 26. narozeniny. Symbolicky po výstavní nahrávce bývalého parťáka z týmu Bruins Davida Krejčího, po níž vyhlášený kanonýr zakončoval takřka do prázdné branky.

"Od Krejči to byl hezký dárek. Ale já to od něho čekám. Věděl jsem, že nahraje. Hned, jakmile si zastavil puk, tak jsem věděl, že když mu nepíchnou do puku, přijde mi to na hůl. Je neskutečné, jak potom vypadá těžká nahrávka v jeho podání úplně jednoduše. Přesilovky byly super. Myslím, že celkově to byl super výkon. Musíme teď pořádně zregenerovat a připravit na sobotu, abychom nastoupili stejně," řekl.

Krátce po snížení Němců na 1:3 mohli v 55. minutě definitivně rozhodnout, když jeli sami na brankáře Philippa Grubauera. "Gólman udělal výborný zákrok. Bylo to 3:0, pak 3:1, ale jestli by se Němci vrátili do zápasu, bylo by to kvůli našim chybám a my bychom museli přestat hrát. Po inkasovaném gólu jsme to odmakali vepředu. Měli sice tlak, přesilovku i hru šest na pět, ale my jsme to kontrovali. Nezazmatkovali jsme a vrátili se zpátky k naší hře," uvedl Pastrňák.

Byl rád, že tým zvládl psychicky náročné utkání. Všichni si uvědomovali, že by jedno nepovedené vystoupení znamenalo cestu domů. "Naštěstí se hrálo už ve čtyři," pousmál se Pastrňák. "Nervy trošku pracovaly, ale podporovali jsme se před zápasem a naštěstí jsme to zvládli. Říkali jsme si, že musíme být sebevědomí, vlítnout na ně a ukázat, že nemají šanci," dodal.

Až dosud hrál národní tým všechny zápasy v nové Nokia Areně v Tampere, na dnešní duel však musel do Helsinek a starší haly Jäähalli. "Led byl docela v pohodě, nebyl problém. Na tuhle halu nemám dobré vzpomínky, prohráli jsme tu na dvacítkách 0:7 ve čtvrtfinále. Jsem rád, že dneska to vyšlo a teď rychle zpátky do Tampere. Moc děkujeme za podporu fanouškům a doufáme, že přijedou za námi i tam," uvedl Pastrňák.