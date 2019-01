Königssee (Německo) - Mistrovství Evropy ve skeletonu se kvůli hustému sněžení v Königssee neuskuteční. Pořadatelé páteční závod, který se měl jet v rámci Světového poháru za účasti české naděje Anny Fernstädtové, kvůli neustávajícím srážkám a nepříznivé předpovědi na další hodiny odvolali. Vedení federace IBSF evropský šampionát přesunulo na příští týden, odjet by se měl v rámci dalšího závodu SP v Iglsu.

Víkendové závody bobistů by se v německém Königssee měly konat podle plánu.

Juniorská mistryně světa Fernstädtová, jež do loňského března reprezentovala Německo, tak přijde o premiérový start v českých barvách na ME. "Moc mě mrzí, že se závod zrušil. Těšila jsem se na domácí trať a na to, že poprvé budu závodit na vrcholné akci za Česko," řekla novinářům dvaadvacetiletá Fernstädtová, která po změně národního týmu může v této sezoně závodit jen v Interkontinentálním poháru. V něm byla koncem listopadu dvakrát třetí.

V regionu byl kvůli přívalům sněhu vyhlášen kalamitní stav. "Za těchto okolností nemůžeme zajistit bezpečnost závodníků a závodnic," uvedl šéf dráhy v Königssee Markus Aschauer. V Iglsu by se o evropské medaile ve skeletonu mělo závodit 18. ledna.