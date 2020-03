ME v plaveckých sportech kvůli koronaviru v květnu nebude

Budapešť - Mistrovství Evropy v plaveckých sportech je další sportovní akcí, která musela být odložena kvůli pandemii koronaviru. Šampionát se měl konat od 11. do 24. května v Budapešti. Mohl by se uskutečnit ve druhé polovině srpna, ale o tomto náhradním termínu se ještě bude jednat na přelomu května a června. V tiskové zprávě o tom informovala evropská federace LEN.

Odklad vzhledem k současné krizi navrhli maďarští pořadatelé. Bazény jsou stejně jako ostatní sportoviště v řadě zemí včetně Česka uzavřeny, lidé nesmějí cestovat přes hranice. Vedení LEN organizátorům vyhovělo.

Pokud se situace zlepší, mohlo by se ME uskutečnit od 17. do 30. srpna. "Ale nyní je obtížné, ne-li nemožné plánovat konkrétní termín, takže jsme se s maďarskými organizátory dohodli na dalším vyhodnocení situace koncem května nebo začátkem června, abychom zjistili, jestli tato data můžeme potvrdit jako oficiální," uvedl prezident LEN Paolo Barelli v tiskové zprávě.

V Maďarsku je plavání velmi populární a všechny evropské šampionáty od toho premiérového v roce 1926 se těšily velkému zájmu fanoušků. "Teď nečekáme nic jiného, takže jsme trpěliví a počkáme na správný čas pro uspořádání šampionátu. Všichni si přejeme plné ochozy v Duna Areně. Úžasná atmosféra, kterou fanoušci vytvářejí, je typická pro plavecké soutěže v Maďarsku. Sportovci si zaslouží ji znovu zažít," řekla maďarská ministryně sportu Tünde Szabóová, někdejší olympijská medailistka v plavání. Pokud by se nepodařilo mistrovství Evropy uspořádat letos, mohl by se hledat nový termín v roce 2021.

Rozhodnutí o osudu evropského šampionátu se očekávalo každým dnem. "Vzhledem k vývoji pandemie v Evropě se dalo čekat, že květnový termín mistrovství Evropy je nesmysl. Přeložení je samozřejmě dobrý úmysl. Prozatím lepší než zrušení. Ale ani tato varianta nemůže být vyloučena, situace se mění dramaticky rychle a nikdo nedokáže predikovat, jak dlouho potrvá," komentoval rozhodnutí LEN reprezentační trenér Vlastimír Perna. Za rozumné ho považuje i nejlepší česká plavkyně roku 2019 Simona Kubová. "Největší otázkou zůstává, co bude s olympiádou. Hlavně kvůli rušení kvalifikačních soutěží," doplnila.

Vedle ME v plaveckých sportech federace odložila také kontinentální šampionát kategorie veteránů a volební kongres LEN. I tyto akce měla v květnu hostit Budapešť.