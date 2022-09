MD se připravuje i na scénář, že bude muset některé stavby posunout v čase

Praha - Ministerstvo dopravy (MD) se připravuje na situaci, že v případě nižších finančních prostředků pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2023, z něhož jsou financované dopravní stavby, dostanou některé stavby v příští roce prioritu a jiné budou "posunuty v čase". Na dnešní konferenci ředitelů projektových a investorských společností 2022 v Praze to řekl ředitel odboru strategie MD Luděk Sosna.

Výbor fondu SFDI si podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) schválil, že by měl v příštím roce hospodařit se 150,9 miliardy korun, což je meziročně o 23 miliard Kč více. MD uvedlo, že hledá zdroje financování, třeba i z úvěrů, a chce jednat i s resortem financí. Otázkou je, zda vzhledem k aktuálnímu vývoji veřejných financí kvůli energetické krizi může ze státního rozpočtu potřebnou částku získat. Návrh rozpočtu pro MD na rok 2023 je meziročně o pětinu nižší.

"S napětím očekáváme, co se bude v září odehrávat. Jestli bude částka pro fond naplněna nebo ponížena o významnou částku, či nikoli, to nechci predikovat,“ řekl Sosna. Podle jeho slov se MD připravuje i i na horší scénáře. "To téma je na stole,“ dodal.

Sosna uvedl, že ministr Kupka má pracovní podklad o tom, jaké stavby jsou pro rok 2023 a 2025 připravené k zahájení a může si udělat interní prioritní pořadí. "Součet je kolem 145 staveb, což není na tříletku málo. Budou různé možnosti, uvidíme podle finálního čísla. Pokud návrh bude menší, tak budeme muset reagovat, které stavby nezahajovat, resp. hledat jiné zdroje. Hlavním úkolem je, aby trh nebyl rozkolísaný,“ řekl. "Pokud někde udělat řez, tak asi na stavby, které jsou mimo transevropskou dopravní síť TEN-T, ale spíš v čase, není to totální rozvolnění,“ dodal Sosna.

Vlastní seznam nezbytných staveb si dělá i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Generální ředitel ŘSD Radek Mátl uvedl, že si jeho společnost udělá přibližně sedm položek, do kterých se rozdělí prostředky. "A pak se rozhodneme ve spolupráci s ministerstvem dopravy, co budeme stavět. Na to období se musíme připravit a třeba vysvětlit, proč nějaký obchvat dostal přednost před jiným," řekl Mátl.

Podle Mátla má letos ŘSD rozpočet skoro 60 miliard korun a v roce 2025 by potřeboval až 100 miliard korun. "Tlak na státní rozpočet bude obrovský. Když budou finance, tak budeme schopni do roku 2030 postavit základní dálniční sít," dodal.