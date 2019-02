Praha - Ministerstvo dopravy navrhlo úpravu sankcí za dopravní přestupky. Bodový systém by se tak měl nově zjednodušit na dvě sazby, a to čtyři a šest bodů. V současnosti hrozí za nejzávažnější přestupek sedm bodů. Bez bodů bude nově překročení rychlosti do 19 km/h v obci a do 29 km/h mimo obec. Nově naopak bude obodováno nedodržení bezpečné vzdálenosti. Návrh také počítá s výrazným zvýšením pokut za závažnější přestupky, například za držení telefonu během jízdy by nově hrozilo až 10.000 korun. Informovalo o tom ministerstvo dopravy.

"Zaměřujeme se na nejčastější prohřešky na silnicích, které někdy končí i tragicky. Cílem je postihovat především piráty silnic, kteří ohrožují ostatní. Kdo neporušuje pravidla, nemusí se obávat, že od policie dostane vysokou pokutu a body na své konto," uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). V rámci nového bodového systému budou místo současných pěti kategorií přestupky rozděleny do dvou skupin za čtyři a šest bodů. Část přestupků pak zůstane bez bodu.

Nově budou body udělovány za nedodržení bezpečné vzdálenosti, což bude za čtyři body. Bez bodu by naopak mělo být překročení rychlosti do 19 km/h v obci a do 29 km/h mimo obec. V současnosti jsou za to udělovány dva body. Ostatní přestupky, za které jsou v současnosti udělovány body v bodovém systému zůstávají, u některých se však změní jejich ohodnocení. Hranici 12 bodů pro odebrání řidičského průkazu plánuje ministerstvo zachovat. O uloženém počtu bodů by se podle ministerstva měl řidič dozvědět ihned.

Kromě bodového systému chystá ministerstvo i výrazné zvýšení pokut za nejvážnější přestupky. Například za zakázané vjetí na železniční přejezd by se měla maximální pokuta zvýšit pětinásobně na 25.000 korun, za držení telefonu během jízdy by pak místo současných 2500 korun nově hrozilo až 10.000 korun. Nejvyšší pokuty za až 75.000 korun budou hrozit za řízení bez řidičského oprávnění (řidič není jeho držitelem) a se zadrženým technickým průkazem od vozidla.

Mírně se naopak sníží blokové pokuty za méně závažné přestupky, kam patří špatné parkování, řízení bez dokladů nebo nerozsvícená světla.

Ministerstvo v novele navrhuje také po britském vzoru zavedení tzv. řidičáku na zkoušku. Podle statistik totiž patří začínající řidiči k častým viníkům dopravních nehod. Úřad proto chce pro začátečníky stanovit po dvouletou dobu od získání řidičského průkazu pouze šestibodovou hranici, po které mohou přijít na rok o řidičský průkaz. Ministerstvo se inspirovalo mimo jiné v sousedním Rakousku, kde se po zavedení tohoto opatření snížil počet nehod o 19 procent.

Bodový systém začal v Česku platit 1. července 2006. Maximum - 12 trestných bodů - nasbíralo jen za prvních deset let jeho fungování 70.000 řidičů, tj. zhruba procento všech registrovaných šoférů. Ke konci loňského června bylo podle statistik ministerstva dopravy vybodováno 39.640 řidičů. Bodovaný byl tehdy každý zhruba čtrnáctý řidič.