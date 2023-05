McNulty po spurtu uprchlíků slavil na Giru životní úspěch, dál vede Armirail

Bergamo (Itálie) - V 15. etapě Gira d'Italia zvítězil po spurtu tří uprchlíků Američan Brandon McNulty a vybojoval první triumf na Grand Tour. Pětadvacetiletý jezdec v závěru 195 kilometrů dlouhé etapy v ulicích Bergama předčil Ira Bena Healyho, kterému se nepovedlo zopakovat prvenství z osmé etapy, a Itala Marca Friga.

V čele průběžného pořadí se udržel Francouz Bruno Armirail, který získal růžový trikot nečekaně v sobotní etapě. V posledním stoupání sice již neudržel krok se skupinou favoritů, kteří na něj najeli přes půl minuty, ale lídrem závodu bude ještě minimálně jeden den. V pondělí mají jezdci volno.

V posledních kilometrech jeli pro úspěch v etapě McNulty s Healym, ale v závěru začali taktizovat a Frigo je i díky odvážné jízdě v technickém sjezdu ve městě dostihl. V dlouhé cílové rovině se přes ně rovnou přehnal, ale oba hned nastoupili k finiši, v němž měl nejvíce sil americký cyklista.

"Věděl jsem, že se (Frigo) blíží. Nakonec to vyšlo akorát, že jsme se rozjeli. Chytil jsem se do háku a 150 nebo 200 metrů před cílem za to vzal," uvedl v televizním rozhovoru McNulty, jenž překonal loňský etapový triumf z Paříž-Nice, který byl dosud jeho největším úspěchem.

"Tohle se nedá ani popsat. Během časovky jsem onemocněl a nevěděl, co bude. Dneska se to takhle sešlo a mám z toho velkou radost. V posledním kopci jsem to zkusil, ale myslel jsem, že z toho nic nebude, protože Ben (Healy) na tom byl hodně dobře. Ve sjezdu jsem si orazil, pak jsme si pohrávali a nakonec došlo na sprint," líčil někdejší juniorský mistr světa v časovce.

Frigo se po velké stíhací jízdě premiérového vítězství v kariéře nedočkal. "Nikdy to nevzdávám. Nohy mi jely dobře. Dal jsem do toho všechno, oni taky. Věděl jsem, že díky tomu sjezdu budu mít šanci je dotáhnout, a využil toho," uvedl třiadvacetiletý Ital.

Armirailův náskok v čele celkové klasifikace před jeho předchůdcem v růžovém dresu Britem Geraintem Thomase se zmenšil na 1:08 minuty. "Bylo to těžké hájit růžový trikot. Byla to náročná etapa se spoustou stoupání a vepředu byl Einer Rubio. Mohl mě o dres připravit, takže kluci z týmu do toho museli celou dobu šlapat," uvedl francouzský jezdec. "Včera jsem si neuvědomoval, co to obnáší mít tenhle dres. Dneska jsem to díky ohromné podpoře od lidí zjistil. Je to úžasné a jsem rád, že mi vydrží i ve volném dnu," řekl překvapivý lídr Gira.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 15. etapa (Seregno - Bergamo, 195 km):

1. McNulty (USA/SAE Team Emirates) 5:13:39, 2. Healy (Ir./EF Education-EasyPost), 3. Frigo (It./Israel-Premier Tech) oba stejný čas, 4. Mollema (Niz./Trek-Segafredo), 5. Rubio (Kol./Movistar) oba -1:51, 6. Velasco (It./Astana-Kazachstán) -2:26, ...94. K. Vacek (ČR/Corratec-Selle Italia) -20:50.

Průběžné pořadí: 1. Armirail (Fr./Groupama-FDJ) 61:38:06, 2. Thomas (Brit./Ineos-Grenadiers) -1:08, 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -1:10, 4. Almeida (Portug./SAE Emirates) -1:30, 5. Leknessund (Nor./DSM) -1:50, 6. Caruso (It./Bahrajn-Victorious) -2:36, ...91. K. Vacek -2:10:26.