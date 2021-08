McLaughlinová zaběhla světový rekord, De Grasee vyhrál dvoustovku

Tokio - Američanka Sydney McLaughlinová vyhrála v Tokiu olympijské finále v běhu na 400 metrů překážek ve světovém rekordu 51,46 sekundy. Na trůnu vystřídala svou krajanku Dalilah Muhammadovou, která doběhla druhá. Bronz získala Femke Bolová z Nizozemska v evropském rekordu 52,03. Kanaďan Andre De Grasse přidal k bronzu na stovce zlato v běhu na 200 metrů v čase 19,62 sekundy.

Den po fantastickém rekordu Nora Karstena Warholma se měnily tabulky i ve stejné disciplíně žen. McLaughlinová ze svého letošního rekordu z americké kvalifikace ubrala dalších 44 setin. Mistryně světa Muhammadová, jejíž sezonu poznamenalo koronavirové onemocnění, zaběhla čas 51,58, také hluboko pod hranicí dosavadního světového maxima.

Souboj amerických překážkářek byl jednou z nejvíce očekávaných událostí atletického programu a experti očekávali, že i tady světový rekord padne. McLaughlinová, která teprve v sobotu oslaví 22. narozeniny, je nezklamala. Přitom zadrobila před poslední překážkou, kde jí nevyšel krok, což ji určitě stálo pár setin.

"Viděla jsem Dalilah před sebou a řekla jsem si: Běž svůj běh. Je to o důvěře v trénink i v trenéra. Zatím jsem ještě nedostala do hlavy, že je to světový rekord. Oslava přijde později," řekl vítězka.

Bolová, která při neúčasti Američanek čtyřmi vítězstvími kralovala Diamantové lize, zaznamenala letos obrovské zlepšení. Do sezony vstupovala s časem o více než půldruhé sekundy horším než její dnešní výsledek. Osmnáct let starý evropský rekord Rusky Julie Pečonkinové vylepšila o 31 setin.

Kanaďan De Grasse si doběhl pro olympijské zlato na 200 m

Kanaďan Andre De Grasse dnes v Tokiu k bronzu na stovce přidal olympijské zlato v běhu na 200 metrů v čase 19,62 sekundy. Stal se tak nejúspěšnějším sprinterem her a nástupcem Jamajčana Usaina Bolta.

Dvojnásobným úspěchem Keňanů skončilo finále v běhu na 800 metrů. Vítězný Emmanuel Korir navázal na dvě zlaté svého krajana Davida Rudishy. Překvapivou hrdinkou běhu žen na 3000 metrů překážek byla Peruth Chemutaiová a stala se první ženou v historii, která získala pro Ugandu olympijskou medaili a hned zlatou. Soutěž kladivářů vyhrál Polák Wojciech Nowicki osobním rekordem 82,52 metru a napodobil krajanku Anitu Wlodarczykovou, která triumfovala o den dříve.

Šestadvacetiletý De Grasse měl ve své sbírce už osm medailí z olympijských her a mistrovství světa, ale ta dnešní je první zlatá.Ve finále zlepšil svůj kanadský rekord ze semifinále o dalších jedenáct setin a nechal za sebou americké favority, mistra světa a lídra letošních tabulek Noaha Lylese i Kennetha Bednarka, který získal stříbro v osobním rekordu 19,68 sekundy. .

Jestliže stovka skončila senzačním vítězstvím Itala Lamonta Marcella Jacobse, triumf De Grasseho takovým překvapením nebyl. Jeho největší soupeř Lyles sice naposledy prohrál v roce 2019 na Diamantové lize v Římě, ale do Tokia nedorazil v optimální formě. Už v semifinále měl problémy a dnes se musel spokojit s bronzem.

Američané tak na sprinterské zlato z her musejí čekat dál. Velkou nadějí je pro ně teprve šestnáctiletý Erriyon Knighton, který dnes doběhl čtvrtý. Na kontě už má juniorský světový rekord 19,84 sekundy, tak rychle v jeho věku neběhal ani Bolt.

Rudisha, který osmistovku vyhrál na dvou předcházejících hrách, byl kvůli vleklým zdravotním problémům jen mezi diváky a musel mít radost z keňského finiše. Do posledního kola vbíhal na první pozici Nijel Amos z Botswany, stříbrný z her v Londýně v roce 2012.

Pak se ale přes něj přehnala většina soupeřů a Korir s Fergusonem Rotichem si rozdělili nejcennější kovy. Třetí doběhl Polák Patryk Dobek, letošní halový mistr Evropy.

Ve steeplu po pomalém začátku nasadila ostré tempo Američanka Courtney Frerichsová a africké běžkyně její trhák nezachytily. S náskokem vbíhala do posledního kola, pak jí došly síly a toho využila Chemutaiová, která zvítězila v národním rekordu 9:01,45. Své maximum zlepšila rázem o více než šest sekund.

Frerichsová druhou pozici udržela a čest keňských vytrvalkyň zachraňovala třetím místem opět Hyvin Kiyengová, která byla v Riu de Janeiro stříbrná. Její krajanka světová rekordmanka Beatrice Chepkoechová, která na posledním mistrovství světa vládla na steeplu s velkým náskokem, doběhla až sedmá.

Američanka Emma Coburnová, překvapivá mistryně světa z roku 2017, která se od Ria nikdy nevracela z velkých akcí bez medaile, byla diskvalifikována. Olympijské zlato nemohla obhajovat Ruth Jebetová z Bahrajnu, protože pyká za doping.

Dvaatřicetiletý Nowicki je stálicí hodu kladivem, ale zatím byl věčně třetí. Bronz má nejen z Ria de Janeiro, ale i ze tří posledních šampionátů. Do Tokia však dorazil v životní formě, což ukázal už vítězstvím v kvalifikaci. Ve finále šel do vedení hned prvním pokusem dlouhým 81,16 metru, pak se ještě dvakrát zlepšil až na 82,52 metru. Bylo to potřeba, protože hodně přidali i jeho soupeři.

Jeho krajan Pawel Fajdek má čtyři tituly mistra světa a v tabulkách 62 výkonů přes 80 metrů. Ale olympiáda jako by pro něj byla až do dneška zakletá. V Londýně neměl v kvalifikaci ani jeden platný pokus, nepostoupil do finále ani v Riu. V Tokiu ale pátým pokusem dlouhým 81,53 metru pronikl na bronzovou příčku.

Mezi polský tandem se překvapivě vklínil Nor Eivind Henriksen, který výkonem 81,58 metru přidal více než dva a půl metru ke svému osobnímu maximu. Osmdesátimetrovou hranici přehodil i dvacetiletý Ukrajinec Mychajlo Kochan, což se v jeho věku ještě nikomu nepodařilo, ale stačilo to jen na čtvrté místo.

Atletická finále na LOH:

Muži:

200 m (vítr -0,5 m/s): 1. De Grasse (Kan.) 19,62, 2. Bednarek 19,68, 3. Lyles 19,74, 4. Knighton (všichni USA) 19,93, 5. Fahnbulleh (Lib.) 19,98, 6. Brown (Kan.) 20,20, 7. Dwyer (Jam.) 20,21, 8. Richards (Trin.) 20,39.

800 m: 1. Korir 1:45,06, 2. Rotich (oba Keňa) 1:45,23, 3. Dobek (Pol.) 1:45,39, 4. Bol (Austr.) 1:45,92, 5. Ben (Šp.) 1:45,96, 6. Tuka (Bosna) 1:45,98, 7. Tual (Fr.) 1:46,03, 8. Amos (Botsw.) 1:46,41.

Kladivo: 1. Nowicki (Pol.) 82,52, 2. Henriksen (Nor.) 81,58, 3. Fajdek (Pol.) 81,53, 4. Kochan (Ukr.) 80,39, 5. Bigot (Fr.) 79,39, 6. Miller (Brit.) 78,15, 7. Winkler (USA) 77,08, 8. Pronkin (Rus.) 76,72.

Ženy:

400 m př.: 1. McLaughlinová 51,46 - světový rekord, 2. Muhammadová (obě USA) 51,58, 3. Bolová (Niz.) 52,03 - evropský rekord, 4. Russelová (Jam.) 53,08, 5. Ryžykovová 53,48, 6. Tkačuková (obě Ukr.) 53,79, 7. Woodruffová (Pan.) 55,84, Cockrellová (USA) diskvalifikována.

3000 m př.: 1. Chemutaiová (Ug.) 9:01,45, 2. Frerichsová (USA) 9:04,79, 3. Kiyengová (Keňa) 9:05,39, 4. Abebeová (Et.) 9:06,16, 5. Krauseová (Něm.) 9:14,00, 6. Mišmašová-Zrimšeková (Slovin.) 9:14,84, 7. Chepkoechová (Keňa) 9:16,33, 8. Wondemagegnová (Et.) 9:16,41.