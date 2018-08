Woking (Británie) - Španělský jezdec Carlos Sainz nahradí od příštího roku v týmu McLarenu krajana Fernanda Alonsa. Stáj dnes uvedla, že s třiadvacetiletým pilotem podepsala dlouhodobou smlouvu. Dvojnásobný mistr světa Alonso v úterý oznámil, že ve formuli 1 po sezoně skončí.

Madridský rodák Sainz, syn bývalého mistra světa v rallye Carlose Sainze, jezdí v mistrovství světa F1 od roku 2015. Na umístění na stupních vítězů dosud čeká, jeho nejlepším výsledkem je čtvrtá pozice z loňské Velké ceny Singapuru.

Sainz začínal ve F1 ve stáji Toro Rosso, od loňského října jezdí za Renault. Letos mu v průběžném pořadí MS patří jedenácté místo.

"Jsem fanouškem McLarenu od doby, co si pamatuju. Je to velké jméno s obrovskou tradicí a piloti, kteří za něj během let jezdili, patří k hrdinům formule 1," uvedl Sainz. "Fernando je samozřejmě jedním z nich, takže je skvělé, že převezmu jeho sedadlo jako člen další generace španělských jezdců za volantem McLarenu," dodal.

McLaren před ním podle médií vyjednával s Australanem Danielem Ricciardem z Red Bullu, ten dal ale nečekaně přednost Renaultu.

Zatím není jisté, kdo bude od příští sezony Sainzovým týmovým kolegou. Favority jsou současný jezdec Stoffel Vandoorne z Belgie a britský mladík Lando Norris.