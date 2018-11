Praha - Digitalizace může zdvojnásobit růst produktivity a zvýšit HDP České republiky do roku 2025 až o 26 miliard eur ročně, tedy asi 680 miliard Kč, což představuje urychlení růstu o jeden procentní bod. Pokud Česko srovná krok se zeměmi západní a severní Evropy, zdvojnásobí do roku 2025 tuzemská digitální ekonomika svůj podíl na HDP z osmi na 16 procent. Vyplývá to z dnes zveřejněné studie společnosti McKinsey The rise of Digital Challengers - Perspective on the Czech Republic.

Česká ekonomika v uplynulých dvou letech rostla rychlým tempem 3,4 procenta ročně. Hlavní zdroje tohoto růstu, jako je vysoká zaměstnanost a zvyšování počtu pracovních hodin na zaměstnance, ovšem naráží na své limity. Novým motorem růstu produktivity je podle studie právě digitalizace.

K tomu, aby se Česká republika stala jednou z nejpokročilejších digitálních ekonomik Evropy, musí spolupracovat stát, firmy i jednotlivci. Podle studie je třeba vyřešit řadu "domácích úkolů", jako je například podpora podnikatelské orientace ICT absolventů, větší zapojení firem do školení zaměstnanců v pokročilých IT dovednostech, urychlená a uživatelsky přívětivá digitalizace veřejných služeb, zlepšení nejhorších oblastí institucionálního prostředí, pracovního trhu a zdanění a podpora většího zapojení venture kapitálu.

Podíl digitální ekonomiky je již nyní v ČR větší, než v pěti největších zemích EU (sedm procent) a také roste dvakrát rychleji, o 6,6 procenta ročně. Česko má před EU náskok v digitalizaci finančního sektoru, průmyslu a sektoru informačních a komunikačních technologií. Naopak zaostává ve veřejném sektoru a dopravě.

HDP na obyvatele za posledních dvacet let vzrostl o 62 procent. "Za ekonomickým růstem v posledních dvaceti letech stál tradiční průmysl, dynamický vývoz, investice ze zahraničí, výhodná cena práce a také dotace z fondů Evropské unie. Bez nového impulzu, který zvýší produktivitu práce, můžeme v budoucnosti přijít skoro o třetinu růstu HDP," uvedl expert McKinsey Tomáš Karakolev. Nový zdroj ekonomického růstu vidí autoři studie v digitalizaci, ve které se můžeme dostat na přední místa v Evropě, zautomatizovat velkou část práce a tím vyřešit omezení, na která nyní narážíme.

Česká republika má podle studie výhodu díky otevřenosti trhu, nadprůměrnému podílu IT absolventů, stále ještě dobré úrovni základního a středního školství i široké dostupnosti digitální infrastruktury. "V současné době existují technologie, které v Česku umožňují automatizaci 52 procent pracovních aktivit. Patříme tak mezi země s největším prostorem pro automatizaci na světě. Do roku 2030 bude 24 procent pracovních činností automatizováno, což odpovídá cca 1,1 milionu pracovních míst," dodal řídící partner McKinsey Dan Svoboda.