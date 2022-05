McDonald's prodá svůj ruský byznys nynějšímu provozovateli, změní se název

Moskva/Chicago (USA) - Americký řetězec fastfoodů McDonald's prodá svůj byznys v Rusku současnému provozovateli a držiteli provozní licence Alexandru Govorovi. Největší prodejce hamburgerů na světě uvedl, že firma pak bude v Rusku působit pod jiným názvem. Informovala o tom agentura Reuters. McDonald's už v březnu oznámil, že po ruské invazi na Ukrajinu své aktivity v Rusku pozastavuje a začátkem tohoto týdne uvedl, že je prodá.

Govor provozuje restaurace McDonald's v Rusku na základě franšízové smlouvy od roku 2015, a to prostřednictvím své firmy GiD LLC. Za tu dobu pomohl řetězci expandovat až na Sibiř, kde provozuje 25 restaurací. Finanční podmínky, za kterých své restaurace v Rusku prodá, McDonald's nesdělil.

McDonald's vstoupil na ruský trh před více než 30 lety a vlastní tam zhruba 84 procent z téměř 850 restaurací této značky, které tam jsou v provozu. Tento týden se stal jednou z největších značek, které se rozhodly z Ruska definitivně odejít, ačkoliv svou obchodní známku si tam chce ponechat.

Transakce by měla být dokončena v nadcházejících týdnech. Smlouva s Govorem předpokládá, že zaměstnanci budou v převzatých restauracích dál pracovat alespoň dva roky, a to za srovnatelných podmínek jako dosud. Govor také bude až do ukončení transakce platit mzdy zaměstnancům firmy ve 45 ruských regionech.

McDonald's v březnu zavřel všechny své restaurace v Rusku, včetně té na Puškinově náměstí v centru Moskvy. Tato lokalita se přitom zpočátku stala symbolem vzkvétajícího amerického kapitalismu v době, kdy se rozpadal tehdejší Sovětský svaz.

McDonald's loni v Rusku a na Ukrajině utržil asi dvě miliardy dolarů (téměř 47 miliard Kč). To bylo zhruba devět procent jeho celosvětových tržeb.

Záměr prodat své aktivity v Rusku oznámilo už mnoho západních firem, včetně britské tabákové společnosti Imperial Brands či energetické skupiny Shell. Některé z nich své aktivity v Rusku také prodají místním manažerům.