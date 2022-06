McCartney na festivalu Glastonbury vystoupil se Springsteenem a Grohlem

Glastonbury (Británie) - Člen legendární kapely The Beatles Paul McCartney v sobotu večer vystoupil před mnohatisícovým davem na festivalu Glastonbury se směsí známých hitů a nových písní. Nečekaně se k němu na část koncertu připojili frontman kapely Foo Fighters Dave Grohl a rockový zpěvák Bruce Springsteen. Informuje o tom zpravodajský web BBC.

McCartney, který minulý týden oslavil své 80. narozeniny, se sobotním vystoupením zapsal do historie jako nejstarší interpret, který uzavřel program na hlavním pódiu festivalu. Krátce po začátku mu fanoušci zazpívali narozeninovou píseň Happy Birthday.

Vystoupení McCartney zahájil hitem Can't Buy Me Love, který The Beatles vydali před 58 lety.

"Je tak skvělé být tady. Měli jsme tohle udělat už před třemi lety," uvedl zpěvák s odkazem na zpoždění koncertu způsobené pandemií covidu-19. "Dnes tu ale jsme. Máme pro vás pár starých písniček, pár nových písniček... a mám pocit, že se budeme skvěle bavit," dodal.

V úvodních třiceti minutách McCartney zahrál řadu písní ze své šest dekád trvající popové kariéry, od Got To Get You Into My Life od The Beatles až po novější Come On To Me.

Grohl se dočkal hlasitého přivítání, když vkročil na jeviště Pyramid Stage, aby s McCartneym zazpíval píseň I Saw Her Standing There. Frontman kapely Foo Fighters veřejně vystoupil poprvé od smrti bubeníka Taylora Hawkinse.

Krátce nato McCartney k překvapení diváků vystoupil také s americkou rockovou hvězdou Springsteenem, se kterým zahrál skladbu Glory Days.

McCartneyho sobotní koncert byl jedním z nejočekávanějších vystoupení na festivalu Glastonbury za poslední roky. Zarytí fanoušci si podle BBC vybojovali místo v první řadě více než 12 hodin před začátkem koncertu. Když hvězda ve 21:30 (22:30 SELČ) předstoupila před diváky, táhl se dav, kam až oko dohlédlo.

Festival Glastonbury, který se koná na jihozápadě Anglie, se letos vrátil po pauze způsobené pandemií covidu-19 a opožděně slaví 50 let své existence. Dnes program na Pyramid Stage uzavře velké jméno současného rapu Kendrick Lamar.