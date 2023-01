McCarthy se přiblížil zvolení do čela sněmovny USA, jednání pokročila

Washington - Lídr nové republikánské většiny v americké Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy se dnes výrazně přiblížil zvolení do čela legislativní komory, když ve 12. kole volby získal na svou stranu většinu dosavadních vnitrostranických odpůrců. Průlom nastal poté, co dva republikánské tábory ohlásily obrysy dohody ohledně ústupků požadovaných rebelující frakcí. Potřebnou většinu hlasů však McCarthy stále nemá jistou, volba podle všeho směřovala ke 13. hlasování.

Během prvních tří dnů volby nástup republikánského lídra do čela sněmovny blokovala dvacítka členů z jeho vlastní strany, která v 11 po sobě jdoucích hlasováních vyjadřovala podporu jiným kandidátům. Ve 12. kole se však republikánská rebelie scvrkla na sedm hlasujících.

McCarthy si pro zvolení nejspíše bude potřebovat ještě polepšit, neboť při maximální účasti v hlasování si může dovolit ztratit pouze čtyři republikánské hlasy, za předpokladu, že demokrati zůstanou jako ve všech dosavadních kolech jednotní za svým lídrem Hakeemem Jeffriesem. Republikánská strana v listopadových volbách získala 222 ze 435 mandátů a většinu si vzala zpět po čtyřech letech.

Čtvrtý den předsednické volby začal poté, co McCarthy podle amerických médií informoval stranické kolegy o obrysech dohody s táborem odpůrců, kteří se řadí k ultrapravicovému křídlu Republikánské strany. Oficiální lídr nově zvolené sněmovní většiny jim zřejmě přislíbil posty v některých výborech a také některé procedurální náležitosti, které požadovali. Komentátoři podotýkají, že tyto ústupky by výrazně oslabily McCarthyho pozici, pokud by dohoda byla v případě jeho zvolení skutečně převedena do praxe.

"Jsme v bodě zlomu. Vyjednával jsem v dobré víře, s jediným úmyslem: Vrátit sněmovnu lidu zpět právoplatným vlastníkům. Rámec dohody je připraven," napsal na twitteru kongresman Scott Perry, který v zákulisních vyjednáváních zastupoval menšinový republikánský tábor a dnes poprvé McCarthyho podpořil.

Někteří členové rebelující republikánské frakce ale v posledních dnech vyhlašovali, že McCarthymu svůj hlas nikdy nedají. Matt Gaetz dnes přímo na plénu znovu vystoupil s ostrou kritikou svého stranického kolegy z Kalifornie. Jeho cesta k vítězství tak i přes dnešní pokrok zůstává nejasná.

Aktuální volba předsedy byla už před dnešním pokračováním tou nejdelší od roku 1859. Při 13. kole se stane pátou nejdelší v dějinách Sněmovny reprezentantů. Jedna ze dvou komor Kongresu během procesu zůstává paralyzovaná a nemůže vykonávat obvyklé funkce.