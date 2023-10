McCarthy odvolán z funkce předsedy americké Sněmovny reprezentantů

Washington - Republikán Kevin McCarthy přišel o funkci předsedy americké Sněmovny reprezentantů, když návrh na jeho odvolání vedle hrstky stranických rebelů podpořili všichni hlasující kongresmani Demokratické strany. McCarthy byl teprve třetím šéfem zákonodárné komory, který byl v jejích 234 let dlouhých dějinách vystaven pokusu o odvolání, a jako první z této bitvy odchází poražený, napsal list The New York Times.

Příslušné usnesení navržené radikálním floridským republikánem Mattem Gaetzem bylo přijato poměrem 216 hlasů ku 210. Jeden z McCarthyho spojenců Tom Cole před hlasováním varoval, že takovýto výsledek uvrhne sněmovnu do chaosu. Gaetz oponoval, že chaosem je předsednictví McCarthyho, kterému se podle něj nedá věřit.

McCarthyho pozice jakožto předsedy Sněmovny reprezentantů byla oslabená už v lednu po jeho zvolení, jelikož určitá frakce Republikánské strany jej považuje za slabého šéfa neschopného čelit tlaku Bílého domu a Senátu, které má pod kontrolou Demokratická strana. Odpor vůči McCarthymu se vystupňoval po víkendových událostech, kdy McCarthy spolupracoval s demokraty na právních předpisech potřebných pro zamezení paralyzování amerických federálních úřadů.

Těsně po ohlášení výsledků hlasování se dnes z republikánských lavic ozvalo provolání: "A teď jako co?", načež byl na základě zákonů přijatých v roce 2001 prozatímním předsedou Sněmovny reprezentantů jmenován republikánský kongresman ze Severní Karolíny Patrick McHenry. Dolní komora je nicméně po odvolání McCarthyho, jenž ve funkci setrval 269 dní, ve viditelném neklidu, píší americká média.

"Nikdo neví, co se teď bude dít, ani ti, kteří hlasovali pro uvolnění místa předsedy, o tom nemají ponětí. Nemají žádnou alternativu. Prostě hlasovali pro chaos," řekl médiím podle stanice CNN McCarthyho spojenec Cole krátce po hlasování.

Obě americké strany budou nyní jednat o jménech, která nominují jako kandidáty na nového předsedu. Otázkou zůstává, zda se křeslo pokusí získat zpět McCarthy. Je to nicméně nepravděpodobné vzhledem k tomu, že dnes osm jeho spolustraníků zvedlo ruku pro jeho odvolání.

Sněmovní klub demokratů se k jednání o dalším postupu podle informací CNN sejde až ve středu ráno (v 15:00 SELČ), republikáni budou jednat už dnes v půl sedmé (ve středu 00:30 SELČ). Hlasování o novém předsedovi se podle stanice však patrně už dnes washingtonského času (dříve než ve středu odpoledne SELČ) neuskuteční.

Republikáni drží v dolní komoře Kongresu těsnou většinu 221 ku 212 křeslům, teoreticky tedy stačilo, aby kromě všech demokratů pro McCarthyho odvolání hlasovalo pět rebelujících republikánů.

"Je nyní odpovědností Republikánské strany, aby ukončila sněmovní republikánskou občanskou válku," prohlásil šéf demokratické menšiny Hakeem Jeffries. Demokraté v uplynulých dnech zvažovali, zda McCarthyho svými hlasy v čele komory podrží výměnou za politické ústupky. Jeffries nicméně podle amerických médií na víkendovém jednání za zavřenými dveřmi vydal pokyn, aby tak jeho spolustraníci neučinili, jelikož republikáni podle něj "nejsou schopní se odpoutat od extremistické politiky".

Většina republikánů ve Sněmovně reprezentantů nesouhlasí s migrační ani ekonomickou politikou demokratického prezidenta Joea Bidena, požadují škrty ve vládním rozpočtu, přísnější dohled na hranicích a chovají nechuť vůči jistým progresivním sociálním změnám. Zhruba pětina zvolených republikánů v Kongresu spadá do radikální frakce nazvané Freedom Caucus, jež mimo jiné sdružuje McCarthyho odpůrce.

"(Tato frakce) se pomyslně dělí na dvě hlavní skupiny. První de facto souhlasí s republikánským hlavním proudem, ale má za to, že tito lidé neumějí vyjednávat. Druhá, menší skupina McCarthyho osobně nesnáší a mnoho lidí v Kongresu má za to, že nejednají z dobré vůle a McCarthyho by nepodpořili za žádných okolností," komentuje washingtonský zpravodaj týdeníku The Economist Adam O'Neal.

Kromě McCarthyho spekulují média o několika jménech jako možných nových předsedech dolní komory. Podle agentury Reuters by jím mohli být například Jim Jordan, šéf výboru pro soudnictví a spojenec exprezidenta Donalda Trumpa, Steve Scalise, jemuž vyjádřil podporu iniciátor dnešního hlasování Gaetz, nebo sám Donald Trump; americká ústava totiž nespecifikuje, že by předsedou dolní komory Kongresu musel být zvolen její člen. V úvahu připadá také varianta, že plnohodnotným šéfem Sněmovny reprezentantů se stane nyní prozatímní předseda McHenry, McCarthyho spojenec, jenž hlasoval pro jeho setrvání v čele komory.