Mbappé v nastavení zajistil PSG výhru nad Realem, City deklasovalo Sporting

Paříž/Lisabon - Fotbalisté Paris St. Germain porazili díky brance Kyliana Mbappého ze čtvrté minuty nastaveného času v úvodním osmifinále Ligy mistrů Real Madrid 1:0 a přiblížili se postupu mezi osm nejlepších týmů soutěže. Mbappého spoluhráč Lionel Messi předtím v 62. minutě neproměnil penaltu. Ve druhém duelu dominoval loňský poražený finalista Manchester City, který deklasoval Sporting Lisabon na jeho hřišti 5:0. Odvety se uskuteční ve středu 9. března.

Pařížané vyhráli nad Realem v Lize mistrů jediný z posledních šesti zápasů, v první půli ale byli proti "Bílému baletu" mírně aktivnější. Skóre utkání mohl otevřít už v 18. minutě Mbappé, jeho střelu ale brankář Courtois zneškodnil. Španělský velkoklub zahrozil až v závěru první části, kdy si Casemiro naskočil na centr Kroose, hlavičkoval ale těsně mimo. Brazilský záložník inkasoval předtím také žlutou kartu a bude v odvetě Realu chybět.

Hráči PSG se i ve druhé části hnali za vedoucí brankou, jak Mbappé, tak Messi při svých příležitostech na Courtoise nevyzráli. Vekou šanci dostali domácí po hodině hry, kdy po faulu Carvajala na Mbappého nařídil rozhodčí pokutový kop. Courtois ale směr Messiho střely k pravé tyči vystihl a míč vyrazil. Bývalý hráč Barcelony neproměnil proti Realu penaltu poprvé v kariéře, při předchozích šesti pokusech se nemýlil.

Domácí trenér Pochettino nasadil na poslední čtvrthodinu také svou další ofenzivní hvězdu Neymara, který se vrátil na hřiště poprvé od listopadového zranění kotníku. Když už se zdálo, že Real nerozhodný výsledek udrží, vnikl v nastavení do pokutového území po Neymarově přihrávce Mbappé a zajistil PSG do odvety těsný náskok.

"Byl to z našeho pohledu skvělý zápas. Co se mě týče, jsem vždy připraven pomoci svému týmu a necítím, že by mě cokoliv rozptylovalo," citovala Mbappého agentura Reuters. "Musíme však být dál pokorní, protože odveta je stále otevřená. Čeká nás těžký duel, ale budeme v něm mít výhodu a věříme si," doplnil francouzský reprezentant.

"Naše protiútoky dnes nefungovaly. Je těžké takhle prohrát, ale odveta je stále otevřená. Musíme v ní vyhrát a budeme mít tentokrát na své straně naše fanoušky, což je velká výhoda," uvedl Courtois.

Úřadující mistr anglické ligy Manchester City rozhodl o jasném triumfu v Lisabonu už v první půli. Již v sedmé minutě se musel brankář Adán blýsknout proti střele Fodena, k odraženému míči se ale dostal De Bruyne, našel volného Mahrize a ten neměl problém dopravit míč do sítě. Domácí sice reklamovali ofsajd belgického záložníka, rozhodčí ale po konzultaci s videem gól uznal.

Nabuzení hosté pokračovali v aktivitě a o deset minut později přidali druhou branku. Po odraženém rohovém kopu se opřel do míče Silva a za pomoci břevna nedal Adánovi šanci.

Portugalský šampion, který se probojoval do vyřazovací fáze na úkor Dortmundu, nedokázal soupeři čelit a do přestávky inkasoval ještě dvakrát. Po půlhodině hry se prosadil střelou z bezprostřední blízkosti Foden a těsně před přestávkou udeřil znovu Silva. Manchester City se stal prvním týmem v historii Ligy mistrů, který ve vyřazovací fázi soutěže vedl v poločase na hřišti soupeře o čtyři branky.

Portugalský záložník Silva mohl v 50. minutě dokonat hattrick, tentokrát ale rozhodčí po konzultaci jeho další zásah neuznali kvůli ofsajdu. Pátou branku "Citizens" přidal až o osm později po Silvově přihrávce Sterling. Tým trenéra Guardioly je po prvním utkání blízko páté čtvrtfinálové účasti v LM za sebou.

Výsledky úvodních osmifinále fotbalové Ligy mistrů

Sporting Lisabon - Manchester City 0:5 (0:4)

Branky: 17. a 44. Silva, 7. Mahriz, 32. Foden, 58. Sterling. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.) - Fritz (video, Něm.). ŽK: Nunes, Esgaio, Ugarte - Gündogan.

Sestavy:

Sporting: Adán - Esgaio, Coates, Inacio - Porro (82. Neto), Palhinha, Nunes, Reis - Sarabia (75. Tabata), Paulinho (75. Slimaní), Pedro Goncalves (52. Ugarte). Trenér: Amorim.

Manchester City: Ederson - Cancelo, Dias, Laporte (85. Aké), Stones (62. Zinčenko) - Silva (85. Delap), Rodri (73. Fernandinho), De Bruyne - Mahriz, Foden (61. Gündogan), Sterling. Trenér: Guardiola.

Paris St. Germain - Real Madrid 1:0 (0:0)

Branka: 90.+4 Mbappé. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Di Bello (video, všichni It.). ŽK: Verratti, Danilo, Kimpembe, Paredes - Casemiro, Militao, Mendy, Rodrygo.

Sestavy:

PSG: Donnarumma - Hakimí, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo (87. Gueye), Paredes, Verratti - Di María (73. Neymar), Messi, Mbappé. Trenér: Pochettino.

Real: Courtois - Carvajal (72. Vázquez), Militao, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modrič (82. Valverde) - Asensio (72. Rodrygo), Benzema (87. Bale), Vinícius Júnior (82. Hazard). Trenér: Ancelotti.