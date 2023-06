Mbappé odmítl prodloužit s PSG smlouvu a mohl by odejít už v létě

Paříž - Francouzský fotbalový útočník Kylian Mbappé odmítl prodloužit s Paris St. Germain smlouvu, která mu končí za rok. Podle listu L'Équipe i dalších médií to vedení klubu oznámil v dopise. Mohl by odejít už letos v létě. Francouzský mistr by tak po Lionelu Messim ztratil další oporu.

Čtyřiadvacetiletý Mbappé přišel do PSG v roce 2018 z Monaka za 180 milionů eur jako druhý nejdražší fotbalista všech dob po Brazilci Neymarovi. Loni prodloužil smlouvu do roku 2024 s opcí, kterou se nyní rozhodl nevyužít.

Mistr světa z roku 2018 Mbappé je nejlepším střelcem v historii pařížského klubu. V uplynulé sezoně mu pomohl k jedenáctému titulu 28 góly, počtvrté také vyhrál anketu o nejlepšího hráče Ligue 1. S PSG slavil francouzský titul pětkrát, ale na vytouženou trofej v Lize mistrů nedosáhl.

O Mbappého měl velký zájem už dříve Real Madrid, který nyní přišel o jiného francouzského střelce Karima Benzemu, jenž zamířil do Saúdské Arábie.

Argentinský mistr světa Messi se po vypršení dvouleté smlouvy rozhodl hrát severoamerickou MLS za Inter Miami.