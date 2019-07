Mayovou vystřídá v čele vlády Johnson, rozhodli konzervativci

Londýn - Bývalý londýnský starosta Boris Johnson se ve středu stane britským premiérem poté, co jej členové vládní Konzervativní strany podle očekávání vybrali jako svého nového lídra. Vedení strany i vlády přebírá od Theresy Mayové, které se dosud nepodařilo zemi vyvést z Evropské unie. Johnson tři roky po zlomovém referendu slibuje, že nový termín brexitu na konci října už je definitivní.

Ve finálovém kole volby lídra Johnsona podpořilo 92.153 členů strany, zatímco jeho rivala, ministra zahraničí Jeremyho Hunta, přibližně poloviční počet hlasujících. Výsledek téměř 50denního vnitrostranického výběru oznámila předsedkyně poslaneckého klubu konzervativců na mítinku v Londýně.

Končící premiérka Mayová by měla z úřadu odstoupit ve středu, načež její nástupce zamíří za královnou Alžbětou II., která jej jmenuje předsedou vlády. Johnsonovi se tak podle médií splní dlouholetý sen, ačkoli ještě v roce 2015 jako starosta Londýna označil za pravděpodobnější než svůj nástup do sídla premiérů Downing Street 10 to, že se po smrti "převtělí do olivy".

Politik známý kontroverzními výroky a komickým vystupováním se o post předsedy vlády ucházel už před třemi lety po brexitovém referendu, tento pokus ale hned na počátku selhal. Poté působil ve vládě Mayové jako ministr zahraničí, než loni v létě odstoupil kvůli nesouhlasu s brexitovým plánem premiérky.

Johnson po Mayové, jak píše agentura Reuters, zdědí hlubokou politickou krizi vyvolanou rozhodnutím Británie opustit EU. Do aktuálně platného termínu brexitu dnes zbývá 100 dní a nastupující premiér chce do té doby zásadně změnit "rozvodovou" dohodu s EU třikrát odmítnutou v dolní komoře britského parlamentu. Při neúspěchu této snahy by se podle všeho snažil Británii z unie vyvést bez dohody o podmínkách odchodu. Dolní sněmovna však na začátku roku opakovaně odmítla i tuto variantu.

Johnson nicméně slibuje, že za 31. říjen už se brexit odkládat nebude, a chce opět vystupňovat přípravy na brexit bez dohody. "Samozřejmě nasadíme do akce náš plán a budeme se připravovat na odchod 31. října, za každou cenu... stůj co stůj," řekl nedávno v rozhovoru s rozhlasovou stanicí TALKRadio.

Johnson v projevu slíbil dokončení brexitu, poděkoval Huntovi

Johnson dnes v projevu po svém zvolení do čela Konzervativní strany zopakoval slib, že Británie odejde z Evropské unie k 31. říjnu. Svůj kabinet chce sestavit v příštích dnech.

Johnson také poděkoval svému rivalu Jeremymu Huntovi a poraženého šéfa diplomacie ocenil jako kvalitního soupeře. Poděkoval také odcházející premiérce Therese Mayové, která ve funkci končí kvůli neúspěchu své brexitové strategie.