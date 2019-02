Brusel - Britská premiérka Theresa Mayová se dnes vydá do Bruselu, aby se večer znovu sešla s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a jednala s ním o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie.

Mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas už ale v úterý dal najevo, že časové omezení platnosti takzvané irské pojistky, která se stala hlavním sporným bodem připravené dohody o brexitu, není přijatelným řešením současného patu. Brusel odmítá i to, aby bylo možné pojistku jednostranně vypovědět.

Juncker v úterý řekl, že pokud Londýn požádá o odklad brexitu, který je naplánovaný na 29. března, nikdo mu nebude stát v cestě. Dodal ale, že pokud by Británie měla osmadvacítku opustit až po květnových volbách do Evropského parlamentu, museli by v nich hlasovat i britští voliči.

Opatření známé jako irská pojistka má zabránit vzniku klasického hraničního režimu mezi Irskou republikou a Severním Irskem po brexitu. S její stávající podobou nesouhlasí řada poslanců Konzervativní strany, kteří se obávají, že pojistka by mohla Británii i po odchodu z evropského bloku na dlouhou dobu udržet v unijní bezcelní zóně.