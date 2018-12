Londýn - Britské premiérce Therese Mayové, která kvůli brexitové dohodě s Evropskou unií čelí na domácí politické scéně tvrdé kritice, hrozí pád. Skupina poslanců z její Konzervativní strany totiž zahájila proces, ve kterém chce Mayové vyslovit nedůvěru jako šéfce strany, což by znamenalo i konec nynější vlády. Tajné hlasování se uskuteční dnes mezi 19:00 a 21:00 SEČ. Mayová dopoledne prohlásila, že tlaku ustoupit nehodlá a že je připravena o udržení důvěry poslanců své strany bojovat.

"Jsem odhodlaná práci dokončit," řekla ministerská předsedkyně v prohlášení, které přednesla před svým úřadem v Downing Street. Zároveň varovala, že pokud ji nahradí jiný stranický lídr, bude to znamenat odklad britského odchodu z EU. Spojené království má blok opustit už za několik měsíců, v březnu 2019.

Připravenou brexitovou dohodu, o které zatím britský parlament nehlasoval, považuje Mayová za správnou a za splnění vůle britských občanů vyjádřené v referendu; s unijními představiteli přitom podle svých slov ještě projednává možné změny.

Nejméně 100 konzervativních poslanců již podle agentury Reuters veřejně oznámilo, že Mayovou při hlasování o důvěře podpoří. Hlasovat bude podle britského tisku patrně všech 315 zákonodárců Konzervativní strany. Mayové stačí, když její setrvání ve funkci podpoří 158 z nich. Média ale také píšou, že veřejně deklarovaná podpora ještě neznamená, že tito poslanci nakonec Mayovou skutečně podrží. Podle pozorovatelů bude pro Mayovou obtížné zůstat lídrem, pokud bude výsledek hlasování, očekávaný kolem 22:00 SEČ, jen těsný.

Pokud by Mayová hlasování neustála, musela by rezignovat na funkci šéfky strany a očekávalo by se od ní, že odstoupí i z úřadu premiérky. Strana by si pak volila nového lídra. Tento proces by podle BBC zabral patrně několik týdnů.

"Myslím si, že by bylo chybou nyní volit nového vůdce," napsala na twitteru konzervativní poslankyně Elizabeth Trussová, jedna z těch, kteří především na sociálních sítích Mayovou podpořili. Naopak vlivný konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg, který se pro nedůvěru vůči Mayové vyslovil už před několika týdny, napsal, že "země potřebuje nového vůdce a je načase, aby paní Mayová odešla".

Opozice rozhodnutí Mayové bojovat o vedení strany kritizovala. Podle jednoho z předáků Labouristické strany Iana Laveryho slabost premiérky "naprosto paralyzovala vládu v době, která je pro zemi kritická". "Nedopečená brexitová dohoda nemá podporu kabinetu, strany, poslanců ani země," napsal Lavery v prohlášení.

Mayová utrpěla velkou porážku v pondělí, když se vláda kvůli očekávanému fiasku rozhodla odložit úterní hlasování britského parlamentu o připravené brexitové dohodě mezi Londýnem a zbytkem EU. Graham Brady, předseda vlivného konzervativního klubu v Dolní sněmovně, který je znám pod názvem Výbor 1922, v úterý obdržel 48 dopisů od nespokojených konzervativních poslanců; tento počet je třeba k zahájení procesu vyslovení nedůvěry.

Britská libra na devizových trzích smazala po zprávách o možném odkladu britského odchodu z EU počáteční ztráty a posiluje.