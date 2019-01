Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová čelí kvůli přibližující se hrozbě neřízeného brexitu možné rebelii mezi vlasntími ministry. Skupina členů jejího kabinetu podle listu The Daily Telegraph hrozí opuštěním vlády a podobně jako opoziční labouristé požaduje, aby Mayová vyloučila, že Británie na konci března odejde z Evropské unie bez dohody. Pod tlakem členů vlastní strany se ocitl i šéf labouristů Jeremy Corbyn, jehož přední spolustraníci zvažují rezignaci, pokud podpoří nové referendum.

Mayová a její vláda dnes pokračují v jednání o východisku z patové situace, do níž se britští politici dostali po úterním drtivém odmítnutí brexitové dohody parlamentem. Premiérka předloží poslancům nové usnesení s návrhem dalšího postupu v pondělí, předtím však chce znát názory ostatních stran. Corbyn se s ní odmítá sejít do chvíle, než se Mayová zaváže k tomu, že nedopustí brexit bez schválené dohody, který by podle něj i dalších politiků měl pro Brity katastrofální následky. Premiérka však vzkázala, že tento požadavek splnit nemůže, ačkoli se snaží divokému brexitu vyhnout ze všech sil.

Podle konzervativního deníku jednala v sídle premiérky skupina pěti ministrů, kteří požadovali, aby se premiérka zavázala k téže věci. Celkem jsou podle listu připraveny opustit vládu dvě desítky ministrů a dalších činitelů.

"Myslím, že premiérka bude pod velkým tlakem, aby v této věci nechala ministrům volnou ruku při hlasování," řekl listu jeden z nejmenovaných členů vlády s odkazem na očekávané parlamentní hlasování, při němž by se na konci ledna mělo rozhodovat o nejbližších brexitových krocích.

Názorové rozpory jsou ovšem viditelné i v levicové opozici, jejíž lídr Corbyn ve středu neuspěl se svým návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. V jeho straně se s blížícím se termínem brexitu začínají ozývat četnější hlasy podporující vypsání nového všelidového hlasování o budoucnosti vztahů s unií. Corbyn, který referendum považuje za jednu z možností odvrácení divokého brexitu, by podle některých komentátorů mohl tomuto tlaku ustoupit a podpořit opakování plebiscitu, jejž část Britů označuje za porušení principů demokracie.

Několik předních labouristických politiků včetně stínových ministrů chce podle listu The Guardian rezignovat na své pozice ve straně, pokud Corbyn nové celonárodní hlasování podpoří.

"Byl bych ve skutečně těžké pozici, pokud bychom podpořili druhé referendum. Neměl bych asi jinou volbu než odstoupit, pokud bych chtěl doufat v udržení mandátu a dále zastupovát voliče," řekl levicovému deníku jeden ze stínových ministrů.